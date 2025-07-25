漂流6年…蘭嶼曾撿夏威夷「瓶中信」 專家：直線距離1萬公里

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯，李姓船長與9名印尼船員共10人人間蒸發，傳出瓶中信求援。多年前蘭嶼海邊也曾撿到由夏威夷漂至台灣的「瓶中信」，在海科館展出，專家說，直線距離約1萬公里，共漂流了6年才到。

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯，3天後美國偵察機空拍發現漁船遭巨浪襲擊嚴重受損，李姓船長與9名印尼船員人間蒸發。最近竟有人在愛爾蘭海岸發現求救「瓶中信」，信稱有人漂到無人島。

瓶中信真偽有待查證，但瓶中信在台灣確是真實發生。國立海洋科技博物館海洋環境廳有一個展品，是2012年2月在蘭嶼海邊撿到由夏威夷漂來台灣的「瓶中信」，民眾及遊客對此信都嘖嘖稱奇，也引發討論。

瓶中信上面有寫日期是2006年7月23日，蘭嶼與夏威夷緯度相當，直線距離約一萬公里，屬於北太平洋的範圍。

國立海洋科技博物館研究典藏組主任陳麗淑表示，瓶中信從夏威夷到蘭嶼可能的漂流路徑？專家推測瓶中信可能是漂出後隨著北赤道洋流到菲律賓，再接黑潮北上至蘭嶼。瓶中信若隨主要洋流漂行，每小時約漂流4公里，可在漂出後3個半月內到達蘭嶼，但卻在6年後才被發現，可能是途中被其他海洋支流或洄流帶往他處，輾轉到台灣周邊海域。

陳麗淑表示，宜蘭漁船案落海的船員有可能漂流到無人島，但一定要找到撿拾瓶中信的地點，才能從附近洋流去判斷瓶中信從哪裡的無人島發出，追原始的時間點和地點。

國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄表示，太平洋洋流很複雜，海域除了大洋洋流，還有漲退潮流，農曆大潮水及小潮水影響，都各不相同。