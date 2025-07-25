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台東縣體育、棒球場館整修再升級 將比照大巨蛋座椅

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府立辦理縣立體育館空調及廁所整修工程，並同步辦理台東縣第一、第二棒球場座椅汰換作業，總經費高達7618萬元。圖／台東縣政府提供
台東縣政府立辦理縣立體育館空調及廁所整修工程，並同步辦理台東縣第一、第二棒球場座椅汰換作業，總經費高達7618萬元。圖／台東縣政府提供

台東縣政府辦理縣立體育館空調及廁所整修工程，並同步辦理台東縣第一、第二棒球場座椅汰換作業，總經費高達7618萬元。縣長饒慶鈴表示，透過設施設備全面汰換與無障礙環境優化，期盼提供縣民更安全舒適的運動及觀賽空間，朝向友善健康的運動城市邁進。

饒慶鈴表示，縣立體育館此次整修範圍包含冷氣主機與空調箱全面汰換，預估節能效率可達40%。同時，館內廁所也同步翻新，優化通風、照明與排水系統，改善如廁環境品質。施工期即日起至12月，施工期間將暫停開放使用。

她指出，整修計畫總經費達3658萬元，獲教育部體育署補助900萬元，縣府自籌2758萬元。藉由導入節能與人本設計，打造現代化且具永續概念的運動空間。另配合場館優化計畫，縣立第一及第二棒球場共將汰換5694席座椅，包括一般席、貴賓席及無障礙觀眾席。

其中貴賓席選用與日本樂天生命Park宮城球場、樂天桃園棒球場「尊猿席」同等級座椅，具備人體工學設計與雙杯架功能；一般觀眾席則選用與台北大巨蛋相同規格之中空吹塑座椅，具彈性與舒適性，即便長時間觀賽亦不感疲憊。

另棒球場於2、3樓設置44席無障礙觀眾席，並增設陪伴席與安全欄杆。座位前方設有延伸平台，確保輪椅使用者也能擁有寬闊視野，搭配無障礙電梯動線設計，打造真正友善共融的觀賽空間。

台東縣政府辦理縣立體育館空調及廁所整修工程，並同步辦理台東縣第一、第二棒球場座椅汰換作業，總經費高達7618萬元。圖／台東縣政府提供
台東縣政府辦理縣立體育館空調及廁所整修工程，並同步辦理台東縣第一、第二棒球場座椅汰換作業，總經費高達7618萬元。圖／台東縣政府提供

台東 體育館 棒球場

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