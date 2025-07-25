快訊

雨彈狂炸！北北基12縣市大雨特報 大雷雨轟這地區

欠銀行逾20億！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

還在用嗎？Google短網址下月「賜死」！官方公告：連結全面失效

聽新聞
0:00 / 0:00

影／嚇死人！台9線曳引車急煞20噸重大理石噴飛畫面曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
一輛曳引車昨天載重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。記者王燕華／翻攝
一輛曳引車昨天載重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。記者王燕華／翻攝

一輛曳引車昨天載運重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮縣新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。警方趕到處理，將依道交條例開罰3000到1萬8000元罰鍰。

新城警分局調查，胡姓男子昨天駕駛營貨曳引車從新城鄉沿台9線往花蓮市美崙方向行駛，下午4時40分經過嘉新路69巷往南約100公尺，台9線187.3公里處時，車上載運的大理石突然向右方滾落，揚起大片煙塵，大石塊將馬路砸出坑洞，幸好當時旁邊沒有人車，無人受傷。

警方到場處理，發現大理石塊有以繩索綑綁，可能因遇到紅燈煞車，重力加速度導致綁石塊的繩索斷裂。警方依道路交通管理處罰條例第30條1項2款所載貨物脫落舉發，處駕駛人胡姓男子3000到1萬8000元以下罰鍰。

新城鄉上月也曾發生半聯結車載運大理石塊北上，在新城鄉新生橋左轉台9線時過彎甩飛的意外，幸好沒有人受傷。新城警方提醒，駕駛人行車時務必確保車輛載運物品固定妥當，行經彎道應減速慢行，以避免發生類似意外發生。

一輛曳引車昨天載重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。記者王燕華／翻攝
一輛曳引車昨天載重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。記者王燕華／翻攝
一輛曳引車昨天載重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。記者王燕華／翻攝
一輛曳引車昨天載重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。記者王燕華／翻攝

紅燈 花蓮 曳引車

延伸閱讀

台南山坡地遭濫倒上千噸廢棄物 曳引車司機3人判賠1854萬清理費

詐欺案查扣名車 亂倒廢棄物扣押曳引車、挖土機 8月5日拍賣

台東雨勢趨緩 台9線南迴公路受阻排除全線暢通

台9線南迴公路落石、土石泥流致道路阻斷 估今傍晚至晚間陸續搶通

相關新聞

影／嚇死人！台9線曳引車急煞20噸重大理石噴飛畫面曝光

一輛曳引車昨天載運重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮縣新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩...

船員失聯4年傳出求救瓶中信 漁會盼政府查證助救援

蘇澳籍漁船「永裕興18號」失聯4年多船員失蹤，傳出有人拾獲李姓船長發出的求救瓶中信。蘇澳區漁會總幹事陳春生今天說，盼政府...

影／3000普度公燈「開燈夜」指引好兄弟 傳承171年鷄籠中元祭登場

基隆已傳承171年的年度文化盛事「鷄籠中元祭」，被列為國家無形文化資產重要民俗活動　今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點...

廣角鏡／基隆擬建纜車

基隆談了十多年的觀光纜車夢想可望成真，已有業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「KE...

台東卑南溪防塵設施毀 縣府補破網

卑南溪床揚塵一直是台東市民夢魘，直至採用水覆蓋工法才大幅改善，但日前薇帕颱風外圍環流帶來連日大雨，卑南溪水大漲，以致台東...

基隆搭纜車觀光山海美景有譜 基隆車站到地標觀光纜車已申請促參

基隆市談了十多年的觀光纜車終於有譜了！有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。