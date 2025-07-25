聽新聞
0:00 / 0:00
影／嚇死人！台9線曳引車急煞20噸重大理石噴飛畫面曝光
一輛曳引車昨天載運重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮縣新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。警方趕到處理，將依道交條例開罰3000到1萬8000元罰鍰。
新城警分局調查，胡姓男子昨天駕駛營貨曳引車從新城鄉沿台9線往花蓮市美崙方向行駛，下午4時40分經過嘉新路69巷往南約100公尺，台9線187.3公里處時，車上載運的大理石突然向右方滾落，揚起大片煙塵，大石塊將馬路砸出坑洞，幸好當時旁邊沒有人車，無人受傷。
警方到場處理，發現大理石塊有以繩索綑綁，可能因遇到紅燈煞車，重力加速度導致綁石塊的繩索斷裂。警方依道路交通管理處罰條例第30條1項2款所載貨物脫落舉發，處駕駛人胡姓男子3000到1萬8000元以下罰鍰。
新城鄉上月也曾發生半聯結車載運大理石塊北上，在新城鄉新生橋左轉台9線時過彎甩飛的意外，幸好沒有人受傷。新城警方提醒，駕駛人行車時務必確保車輛載運物品固定妥當，行經彎道應減速慢行，以避免發生類似意外發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言