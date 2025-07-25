影／嚇死人！台9線曳引車急煞20噸重大理石噴飛畫面曝光

一輛曳引車昨天載運重逾20噸的大理石塊沿台9線往南行駛，途經花蓮縣新城鄉嘉新路段時，疑似因遇到紅燈急煞，綑綁大理石塊的繩索斷裂，石塊噴飛撞擊路面。警方趕到處理，將依道交條例開罰3000到1萬8000元罰鍰。

新城警分局調查，胡姓男子昨天駕駛營貨曳引車從新城鄉沿台9線往花蓮市美崙方向行駛，下午4時40分經過嘉新路69巷往南約100公尺，台9線187.3公里處時，車上載運的大理石突然向右方滾落，揚起大片煙塵，大石塊將馬路砸出坑洞，幸好當時旁邊沒有人車，無人受傷。

警方到場處理，發現大理石塊有以繩索綑綁，可能因遇到紅燈煞車，重力加速度導致綁石塊的繩索斷裂。警方依道路交通管理處罰條例第30條1項2款所載貨物脫落舉發，處駕駛人胡姓男子3000到1萬8000元以下罰鍰。