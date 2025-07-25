船員失聯4年傳出求救瓶中信 漁會盼政府查證助救援

蘇澳籍漁船「永裕興18號」失聯4年多船員失蹤，傳出有人拾獲李姓船長發出的求救瓶中信。蘇澳區漁會總幹事陳春生今天說，盼政府透過管道查證，若屬實，商請國際組織協助救援。

根據「南洋商報」報導，男子麥特（Matt）與友人克里斯（Chris）在愛爾蘭的伊尼希爾島（Inis Oirr）海岸岩池區散步時拾獲這個瓶子。

紙條以印尼文書寫，透過翻譯軟體顯示「請幫忙！我們從12月20日就失蹤了，這裡就我們3個人，我們不知道這個島的名字，受傷了，HELP HELLOSOS」，最後署名「李」及Yong YU SING 18。

陳春生接受中央社記者電訪說，李姓船長的家屬已得知此事，漁會也會將此事反映給政府，若查證屬實，希望政府能透過國際組織協助搜尋。

「永」船於2020年12月30日在夏威夷附近海域一度失聯，當時沒有求救訊號，船東於2021年1月1日，通知蘇澳區漁業電台請求協助，船上共有李姓台灣籍船長及9名印尼籍船員行蹤不明。

美方定翼機之後在海上發現「永」船漂流，經台灣籍其他友船漁民登上「永」船後，發現10名船員未在船上，下落不明。「永」船在友船拖帶下返回蘇澳港。

宜蘭蘇澳籍漁船「永裕興18號」2020年底在夏威夷附近海域發生船上10人失蹤案，船隻之後被拖回蘇澳由檢方調查。檢方2021年表示，船上未發現刑案跡證，事故應天氣災害造成。