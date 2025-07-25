快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

船員失聯4年傳出求救瓶中信 漁會盼政府查證助救援

中央社／ 宜蘭25日電
永裕興18號漁船被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。圖／本報資料照片
永裕興18號漁船被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。圖／本報資料照片

蘇澳籍漁船「永裕興18號」失聯4年多船員失蹤，傳出有人拾獲李姓船長發出的求救瓶中信。蘇澳區漁會總幹事陳春生今天說，盼政府透過管道查證，若屬實，商請國際組織協助救援。

根據「南洋商報」報導，男子麥特（Matt）與友人克里斯（Chris）在愛爾蘭的伊尼希爾島（Inis Oirr）海岸岩池區散步時拾獲這個瓶子。

紙條以印尼文書寫，透過翻譯軟體顯示「請幫忙！我們從12月20日就失蹤了，這裡就我們3個人，我們不知道這個島的名字，受傷了，HELP HELLOSOS」，最後署名「李」及Yong YU SING 18。

陳春生接受中央社記者電訪說，李姓船長的家屬已得知此事，漁會也會將此事反映給政府，若查證屬實，希望政府能透過國際組織協助搜尋。

「永」船於2020年12月30日在夏威夷附近海域一度失聯，當時沒有求救訊號，船東於2021年1月1日，通知蘇澳區漁業電台請求協助，船上共有李姓台灣籍船長及9名印尼籍船員行蹤不明。

美方定翼機之後在海上發現「永」船漂流，經台灣籍其他友船漁民登上「永」船後，發現10名船員未在船上，下落不明。「永」船在友船拖帶下返回蘇澳港。

宜蘭蘇澳籍漁船「永裕興18號」2020年底在夏威夷附近海域發生船上10人失蹤案，船隻之後被拖回蘇澳由檢方調查。檢方2021年表示，船上未發現刑案跡證，事故應天氣災害造成。

蘇澳 失蹤 印尼

延伸閱讀

永裕興18號求救瓶中信？王浩宇：國外論壇有討論

10船員海上失蹤「永裕興成幽靈船」 調查與此有關…宜檢已結案

永裕興18號10船員人間蒸發4年 傳求救瓶中信…重燃家屬希望

超越「與神同行」！「全知讀者視角」奪近5年韓片在台首日票房冠軍

相關新聞

影／3000普度公燈「開燈夜」指引好兄弟 傳承171年鷄籠中元祭登場

基隆已傳承171年的年度文化盛事「鷄籠中元祭」，被列為國家無形文化資產重要民俗活動　今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點...

基隆搭纜車觀光山海美景有譜 基隆車站到地標觀光纜車已申請促參

基隆市談了十多年的觀光纜車終於有譜了！有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「K...

船員失聯4年傳出求救瓶中信 漁會盼政府查證助救援

蘇澳籍漁船「永裕興18號」失聯4年多船員失蹤，傳出有人拾獲李姓船長發出的求救瓶中信。蘇澳區漁會總幹事陳春生今天說，盼政府...

廣角鏡／基隆擬建纜車

基隆談了十多年的觀光纜車夢想可望成真，已有業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「KE...

台東卑南溪防塵設施毀 縣府補破網

卑南溪床揚塵一直是台東市民夢魘，直至採用水覆蓋工法才大幅改善，但日前薇帕颱風外圍環流帶來連日大雨，卑南溪水大漲，以致台東...

台東卑南溪「水覆蓋防塵田」全毀 縣府投入重機搶修

薇帕颱風外圍環流帶給台東連日大豪雨，也導致卑南溪水暴漲，溪床「水覆蓋防塵田」幾乎全數沖毀，影響面積約190公頃，縣府今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。