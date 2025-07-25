影／3000普度公燈「開燈夜」指引好兄弟 傳承171年鷄籠中元祭登場

基隆已傳承171年的年度文化盛事「鷄籠中元祭」，被列為國家無形文化資產重要民俗活動 今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點亮3千盞普度公燈照亮夜空，引領陰間好兄弟通往陽間，接受人間一個月香火供奉，為今年一連串的傳統祭典、祭儀揭開序幕。

台灣第一號無形文化資產「鷄籠中元祭」昨晚11時30分在開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，副市長邱佩琳、今年輪值主普的吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬等人參加開燈祭拜儀式，點亮中元夜的第一道光。

邱佩琳說，鷄籠中元祭自清朝傳承迄今已有171年，被列為國家重要民俗，每年吸引大量國內外旅客前來朝聖，自「開燈夜」起，將陸續展開開龕門、豎燈篙、迎斗燈、放水燈等多項傳統祭儀，充分展現深厚的民俗文化底蘊與在地集體記憶，更是基隆重要的信仰核心與文化標誌。

文化觀光局長江亭玫指出，「開燈夜」是中元祭儀式中極具意義的起始儀式，象徵整體普渡祭典的開展，今年策畫多項精采活動，邀請市民與遊客一同走入中元祭文化，深入體驗這項融合信仰、藝術與社區精神的年度大事。

市長謝國樑指出，今年鷄籠中元祭除了保有傳統儀式，更融合現代藝術創意，系列活動首波登場的是藝術家蔡潔莘的裝置藝術作品「幸福蘋安抱抱」，於基隆市立美術館前草皮展出至9月21日，作品以中元祭為靈感，創造出象徵平安與幸福的角色「蘋蘋」與「安安」，以溫暖童趣的方式詮釋中元精神，讓更多人看見基隆文化的深度與溫度。