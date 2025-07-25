快訊

大罷免也有星座學？牡羊+射手+天蠍是街頭衝組、「這三個」網路超活躍

水電師傅北市國小施工整日未歸 妻報警尋獲...全身僵直陳屍水塔上

用少女肉體換取和平？揭開滿洲國集體性剝削歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

影／3000普度公燈「開燈夜」指引好兄弟 傳承171年鷄籠中元祭登場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆3千普度公燈「開燈夜」指引好兄弟，傳承171年祭儀動展開。圖／基隆市政府提供
基隆3千普度公燈「開燈夜」指引好兄弟，傳承171年祭儀動展開。圖／基隆市政府提供

基隆已傳承171年的年度文化盛事「鷄籠中元祭」，被列為國家無形文化資產重要民俗活動　今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點亮3千盞普度公燈照亮夜空，引領陰間好兄弟通往陽間，接受人間一個月香火供奉，為今年一連串的傳統祭典、祭儀揭開序幕。

台灣第一號無形文化資產「鷄籠中元祭」昨晚11時30分在開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，副市長邱佩琳、今年輪值主普的吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬等人參加開燈祭拜儀式，點亮中元夜的第一道光。

邱佩琳說，鷄籠中元祭自清朝傳承迄今已有171年，被列為國家重要民俗，每年吸引大量國內外旅客前來朝聖，自「開燈夜」起，將陸續展開開龕門、豎燈篙、迎斗燈、放水燈等多項傳統祭儀，充分展現深厚的民俗文化底蘊與在地集體記憶，更是基隆重要的信仰核心與文化標誌。

文化觀光局長江亭玫指出，「開燈夜」是中元祭儀式中極具意義的起始儀式，象徵整體普渡祭典的開展，今年策畫多項精采活動，邀請市民與遊客一同走入中元祭文化，深入體驗這項融合信仰、藝術與社區精神的年度大事。

市長謝國樑指出，今年鷄籠中元祭除了保有傳統儀式，更融合現代藝術創意，系列活動首波登場的是藝術家蔡潔莘的裝置藝術作品「幸福蘋安抱抱」，於基隆市立美術館前草皮展出至9月21日，作品以中元祭為靈感，創造出象徵平安與幸福的角色「蘋蘋」與「安安」，以溫暖童趣的方式詮釋中元精神，讓更多人看見基隆文化的深度與溫度。

關於「放水燈花車遊行」與「望海巷放水燈」等交通管制資訊，將陸續公告於文化觀光局官網與社群平台，可至基隆市文化觀光局官網（https://www.klccab.gov.tw/）或粉絲專頁查詢。

基隆3千普度公燈「開燈夜」指引好兄弟，傳承171年祭儀動展開。圖／基隆市政府提供
基隆3千普度公燈「開燈夜」指引好兄弟，傳承171年祭儀動展開。圖／基隆市政府提供
基隆3千普度公燈「開燈夜」指引好兄弟，傳承171年祭儀動展開。圖／基隆市政府提供
基隆3千普度公燈「開燈夜」指引好兄弟，傳承171年祭儀動展開。圖／基隆市政府提供
基隆3千普度公燈「開燈夜」指引好兄弟，傳承171年祭儀動展開。圖／基隆市政府提供
基隆3千普度公燈「開燈夜」指引好兄弟，傳承171年祭儀動展開。圖／基隆市政府提供

基隆 中元祭 文化資產

延伸閱讀

監察員不能在工作地投票？基隆罷免領銜人告市選委會違法

基隆搭纜車觀光山海美景有譜 基隆車站到地標觀光纜車已申請促參

基隆283處罷免投開票所地點 有消防隊、公廟及民宅等處

韓國瑜車掃力挺王鴻薇 黃國昌嗆林右昌：連基隆都不敢走進去

相關新聞

影／3000普度公燈「開燈夜」指引好兄弟 傳承171年鷄籠中元祭登場

基隆已傳承171年的年度文化盛事「鷄籠中元祭」，被列為國家無形文化資產重要民俗活動　今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點...

基隆搭纜車觀光山海美景有譜 基隆車站到地標觀光纜車已申請促參

基隆市談了十多年的觀光纜車終於有譜了！有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「K...

廣角鏡／基隆擬建纜車

基隆談了十多年的觀光纜車夢想可望成真，已有業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「KE...

台東卑南溪防塵設施毀 縣府補破網

卑南溪床揚塵一直是台東市民夢魘，直至採用水覆蓋工法才大幅改善，但日前薇帕颱風外圍環流帶來連日大雨，卑南溪水大漲，以致台東...

台東卑南溪「水覆蓋防塵田」全毀 縣府投入重機搶修

薇帕颱風外圍環流帶給台東連日大豪雨，也導致卑南溪水暴漲，溪床「水覆蓋防塵田」幾乎全數沖毀，影響面積約190公頃，縣府今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。