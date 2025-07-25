台東卑南溪防塵設施毀 縣府補破網

卑南溪床揚塵一直是台東市民夢魘，直至採用水覆蓋工法才大幅改善，但日前薇帕颱風外圍環流帶來連日大雨，卑南溪水大漲，以致台東大橋至出海口水覆蓋防塵設施全數沖毀，影響面積約190公頃，縣府昨天起投入重機具搶修，預計30個工作天全面修復。

縣府表示，1台挖土機每日約可完成1.67公頃修復面積，面對地勢變化不一、水源引導困難、覆蓋區域分布破碎等挑戰，團隊拚30個工作天恢復卑南溪防塵功能。但修復期間，裸露地仍具揚塵風險，請民眾加強自我防護，提高警覺。

卑南溪床揚塵問題長久困擾台東市民，縣府、第八河川分署雖攜手解決，但成效有限，至採用水覆蓋工法才大幅減少揚塵發生，甚至讓台東蟬聯空氣品質最優城市，不過日前薇帕颱風環流帶來連日大雨，台東大橋至出海口水覆蓋防塵設施全數沖毀。

環保局表示，到昨天為止，具揚塵風險的天候條件已累計72天，高溫時段為上午10時至下午4時，風速每秒達3公尺以上，縣府勘查評估後，昨起已調度重機具進場搶修，另為守護空氣品質的防制成效，將於30個工作日內完成修復，後續每月派工維護引水與蓄水設施。