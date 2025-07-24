基隆搭纜車觀光山海美景有譜 基隆車站到地標觀光纜車已申請促參

基隆市談了十多年的觀光纜車終於有譜了！有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到「KEELUNG地標」周邊設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景。市府已組跨局處工作小組評估。

基隆市區忠一路與基隆相接鄰，海洋廣場及國門廣景是賞海景第一排絕佳位置，基隆港東西兩岸設置纜車打造觀光亮點談論多年，很多遊客和基隆市民都引頸企，希望有一天能美夢成真。

民眾說，很多國內外知名景點都有纜車可高空俯看美景，基隆港有郵輪、軍艦、漁船等港市山海豐富景觀條件，不輸其他縣市，搭纜車高空觀光一定很有賣點。

市府表示，有民間業者依促參法向市府申請自行規畫「基隆西岸纜車興建營運促參案」，申請人擬於基隆車站北口與「KEELUNG地標」周邊設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與交通接駁功能。由於纜車場站預定山下站位置皆為台鐵公司土地，台鐵公司表示樂觀其成支持，並提出基隆車站周邊土地之整體規畫構想，期與市府一起推動，帶動車站地區再生及西岸山城發展。

市府指出，此案採「民間自提BOT促參模式」由業者負責興建、營運及移轉，考量纜車規畫涉及與觀光、交通銜接與土地使用等面向，更是帶動都市發展與西岸活化的重要契機，市府已由文化觀光局、交通處、財政處及都市發展處等組成跨局處工作小組進行政策評估作業，後續將依促參法辦理政策公告，公開徵求民間可行性報告書。

為整合基隆與台灣鐵路公司車站周邊土地活化與公共建設等重大議題，市府與台鐵成立「市鐵平台」定期溝通協調。日前召開第3次會議，針對台鐵七堵車站旁商業區土地活化，以及民間自提基隆西岸纜車促參案議題討論。

會議中，針對台鐵七堵車站旁 1.1公頃商業區土地活化進行討論，該基地鄰近七堵車站，雙方對以「TOD（大眾運輸導向型開發）」推動土地活化達高度共識，目標朝向明年順利招商，可規畫引入包含商場、辦公室與住宅等複合式使用，未來透過都市更新方式，結合交通樞紐功能帶動整體區域發展。

市府秘書長方定安表示，七堵車站周邊地區是基隆捷運計畫及產業布局的重要節點，市府以車站為核心整合公共設施改善，促進都市再生提升區域整體價值。