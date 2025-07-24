台東卑南溪「水覆蓋防塵田」全毀 縣府投入重機搶修

薇帕颱風外圍環流帶給台東連日大豪雨，也導致卑南溪水暴漲，溪床「水覆蓋防塵田」幾乎全數沖毀，影響面積約190公頃，縣府今天投入重機具進場搶修，預計30個工作天全面恢復。

縣府表示，1台怪手每日約可完成1.67公頃修復面積，面對地勢變化不一、水源引導困難、覆蓋區域分布破碎等挑戰，團隊全力朝30個工作日恢復卑南溪防塵功能。

卑南溪床「揚塵」問題，長久以來一直是台東市民的夢魘，雖縣府、第八河川分署共同努力解決，但成效有限，直到採用「水覆蓋工法」才大幅降低揚塵發生，甚至讓台東蟬聯最乾淨空氣。

不過，日前薇帕颱風外圍環流帶給台東連日大豪雨，導致卑南溪溪水大漲，造成台東大橋至出海口水覆蓋防塵措施全數沖毀，影響面積約190公頃，縣府勘查評估後，今天投入重機具進場搶修。

環保局表示，截至目前，已累計72天出現具揚塵風險的氣候條件，處於高溫時段上午10點至下午4點，且風速達3m/s以上，皆因水覆蓋措施發揮穩定效益，成功抑制揚塵發生。