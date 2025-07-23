高鐵宜蘭特區要多大？中央請縣府進行420公頃都市規畫案決標了

高鐵延伸宜蘭建設進入二階環評，針對高鐵宜蘭站特定區的面積大小，地方民眾相當關注。立法院交通委員會今天到宜蘭考察交通建設，召委林國成以高鐵台南特區發展腹地不足為例，建議宜蘭特區能擴展就擴展。據了解，交通部委託縣政府辦理宜蘭高鐵特定區都市計畫以420公頃做規畫，規畫案昨已發包決標。

立法院交通委員會委員今天考察宜蘭觀光及交通建設，在考察高鐵特區時包括代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、吳宗憲、前立委陳琬惠等人與地方人士都來關切。交通部鐵道局長楊正君避口不談高鐵特區面積大小，只強調已經委託宜蘭縣府進行都市計畫規畫，後續將交由縣都委會及內部政都委員依照流程審議後確定。

因應宜蘭站路線、車站附屬設施用地及維修基地等工程，必要徵收面積57公頃，另針對壯圍鄉地方民眾長期以來一再陳情，要求把壯圍鄉鄰近宜蘭市農地納入特區徵收範圍，交通部也已經委由縣政府辦理宜蘭高鐵特定區都市計畫，該委辦案的高鐵特定區面積就是420公頃。

據了解，高鐵特定區以420公頃範圍北至宜蘭市縣民大道、南至蘭陽溪堤防、東以國道5號為界、西側至中山路，確切面積將以最後審議結果為準。

代理縣長林茂盛表示，縣府全力協助推動也樂於支持，高鐵計畫最近通過環評後就進入綜合規畫，縣政府會跟鐵道局做好橫向聯繫，目前都市計畫委外規畫作業昨天剛決標，預計年底前提送縣都委會審議，原則上明年6月通過內政部的都委會審議。