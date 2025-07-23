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AIT低調訪台東縣消防局：對韌性災防應變印象深刻

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣「城鎮韌性」防空演習於18日實施，包含警報發放、疏散避難及交通管制等演練，其中美國AIT官員低調參訪消防局應變中心，並做相關交流。圖／翻攝自美國在台協會AIT網站
台東縣「城鎮韌性」防空演習於18日實施，包含警報發放、疏散避難及交通管制等演練，其中美國AIT官員低調參訪消防局應變中心，並做相關交流。圖／翻攝自美國在台協會AIT網站

台東縣「城鎮韌性」防空演習於這個月18日實施，包含警報發放、疏散避難及交通管制等演練，其中美國在台協會AIT官員低調參訪消防局應變中心，並做相關交流。AIT處長谷立言也在官網發文。縣消防局證實確有此事，雙方互動良好。

縣消防局秘書林建誠表示，當天AIT官員安排參訪消防局行程是很臨時的，由局長管建興接待，並直接安排到災害應變中心做各項簡報說明，席間也做意見交流，他們對於台東各項的災害應變處置能力很肯定，留下深刻印象。

谷立言發文指出「AIT為了支持台灣的緊急應變能力，我與台東縣消防局局長管建興進行了寶貴的交流，並參訪了台東縣災害應變中心。無論是颱風、地震或其他災害，台東縣總是能迅速因應，為當地居民與來訪旅客提供即時的協助。身為台灣第三大縣市，台東的災害應對工作，是台灣全民韌性不可或缺的一環。」

AIT處長谷立言（右）與台東縣消防局長管建興（左）合影留念。圖／翻攝自美國在台協會AIT網站
AIT處長谷立言（右）與台東縣消防局長管建興（左）合影留念。圖／翻攝自美國在台協會AIT網站

AIT 台東 谷立言

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