AIT低調訪台東縣消防局：對韌性災防應變印象深刻

台東縣「城鎮韌性」防空演習於這個月18日實施，包含警報發放、疏散避難及交通管制等演練，其中美國在台協會AIT官員低調參訪消防局應變中心，並做相關交流。AIT處長谷立言也在官網發文。縣消防局證實確有此事，雙方互動良好。

縣消防局秘書林建誠表示，當天AIT官員安排參訪消防局行程是很臨時的，由局長管建興接待，並直接安排到災害應變中心做各項簡報說明，席間也做意見交流，他們對於台東各項的災害應變處置能力很肯定，留下深刻印象。