第20屆希望種子始業式 一粒麥子基金會攜手台電「電力傳愛」

由台灣電力公司、一粒麥子基金會攜手辦理的「希望種子」培育計畫今年邁入第20屆，20年來提供了462位學生工讀機會，幫助了348位台東子弟。今始業式上，已在台東深耕發芽的種子「學姐」們特地回來分享，勉勵學弟妹們主動觀察、發現需要，會讓種子們收穫良多。

「希望種子」培育計畫自2005年起，提供台東大專生暑假回鄉工讀機會，今年錄取18人，半數為醫護相關科系的學生，並在東基公益伙伴台東基督教醫院、迦南護理之家、一粒麥子基金會等單位工讀，分發單位盡量以科系相關為依歸，以豐富學生專業職涯探索的機會。

18位希望種子中，陳婕妤已是第3次參加，她說，因為職場工作氣氛佳、大家相處和樂，也想再學習更多兼賺取學費，而連續3年都報名。另就讀物理治療系的高勗傑，分發至東基復健治療部工讀，他說，難得工讀是可以認識未來的工作環境，會把握機會好好體驗與學習。

台灣電力公司公眾服務處長袁梅玲表示，很開心看見歷年來埋下的種子，可以在畢業後回到家鄉深耕發芽。台電不僅穩定供應電力，也持續關懷社會的需要，未來會繼續支持這項培育計畫，讓台東大專學子們有朝一日能將工讀期間所學與體驗，轉化成助人的力量，進而影響更多人。