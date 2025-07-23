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部落新生機 台東農改場協助打造翼豆示範農場

中央社／ 台北23日電

農業部台東區農業改良場協助返鄉部落青年張豪傑，創立有機農場栽種翼豆及加工品研發，並成為示範農場，為部落找到新的生機。台東農改場也在農場開設部落行動學堂。

農業部今天發布新聞稿，台東縣東河鄉泰源部落青年張豪傑，在台東區農業改良場的專業技術輔導下，創立「SALAMA有機智慧農場」，投入翼豆的栽培與加工研發，占地0.5公頃的農場，已逐步成為部落技術傳承、產業創生與文化永續的重要基地。

台東農改場說，張豪傑積極尋找適合部落發展的原民蔬菜作為自營「烏龍院家庭食堂」的特色食材來源，台東農改場蔬菜專家、副研究員薛銘童建議，選擇投入翼豆有機栽培與加工產品研發，並於110年在家鄉建立「SALAMA有機智慧農場」，成為台東農改場育成品種「翼豆臺東1號—青翠」的示範農場與生產基地。

張豪傑不僅致力於種出優質作物，更希望透過經驗傳承，帶動部落小農投入翼豆栽培，提升族人收入，吸引青年返鄉活絡部落經濟。

台東農改場說，張豪傑的農場於112年舉辦「翼豆起飛：原民作物有機翼豆創新研發計畫成果發表暨原民饗宴」，發表包括益生菌、植物奶、香腸、餅乾、餡餅等翼豆創新加工成果，展現翼豆產業潛力，讓更多人看見部落創生的可能。

台東農改場於113年分別以「原民蔬菜栽培與保種技術實務操作」與「創意風味餐料理及原味餐盒製作」為主題，於張豪傑的農場開設「找回原力部落行動學堂」，提供族人專業技術與原民作物多元應用知識。

張豪傑感謝台東農改場將資源帶進部落，持續點燃族人對土地與未來的希望，他表示，未來會更專注在翼豆加工產品的研發，讓這項作物擁有更高的附加價值，也能為部落創造更多機會。

台東 族人 農改場

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