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顛覆油鹹印象 客家味結合花蓮食材變身西式料理

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮客家人口佔全縣人口1/3，是全台第四多，為推廣客家料理精神，客委會與飯店業合作，推出5款特色料理，過往油鹹香的客家味，變身義大利麵、漢堡及甜點，顛覆味覺印象。

客家委員會推動「客食（Ha-Food）」計畫，與花蓮理想大地渡假飯店合作，運用在地食材與經典客家元素，研發哈客小炒義大利麵、理想哈客堡、洛神花醬鹽焗雞、古早味松露鹹豬肉蔥麵包及東方美人茶達克瓦茲，21日舉行「理想好食光・客食風味上桌」發表會。

客家委員會副主委邱星崴接受媒體聯訪指出，呼應總統賴清德的「客家六箭」政策，透過常民美食接觸深厚的客家文化底蘊，突破過去對客家料理油鹹香的印象，在台北、台中及花蓮的飯店業嘗試下做變換，讓客家不只是客家人的事，有更多人可以吃到、體驗到客家味道。

主廚彭俊傑於會中逐一介紹料理的製作方式及創作想法，他說，料理是說故事的語言，他以客家熟成食材、酸香調味與植物元素，讓客家味道以西式形式搬上桌，每道料理都是創意跟文化的對話，也是對土地與食材的敬意。

會中發表的5道系列餐點，即日起至8月30日於花蓮理想大地渡假飯店限期推出。

飯店副總經林景泉說，很多食材想像中是衝突的，結合起來卻很驚艷，這些料理在5月起陸續在餐廳、客房服務等出現，民眾接受度很高，未來會在台北駐點、水岸星巴克等事業體同步上架，讓民眾可嘗試到客家特色美食。

飯店 料理 客家人

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