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台東南迴多處野溪易致災 搶修員叫苦

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
工程人員表示，台東南迴公路多處野溪，逢豪雨易氾濫，需跨單位協調防治，否則難防災情。記者尤聰光／攝影
工程人員表示，台東南迴公路多處野溪，逢豪雨易氾濫，需跨單位協調防治，否則難防災情。記者尤聰光／攝影

台東每逢颱風豪雨，台9線南迴公路沿線多處野溪便氾濫成災，土石泥流沖刷路面造成交通中斷，以致搶修人員疲於奔命。工程人員抱怨，一條野溪流經區域有好幾個管理單位，若無法統合治理，無法根絕問題。

據水土保持署台東分署、水利署第八河川分署及台東縣政府統計，南迴地區土石流潛勢溪逾50條，其中分布在南迴鐵、公路上有管制監控的就有14條。當地野溪估約上百條；這次被土石泥流沖刷公路的地段，追根溯源都是未列管的野溪肇禍。

「野溪危險性高，應跨單位整治，只做公路排水系統不能治本」，一名公路工程人員說，一條野溪流經的區域常有好幾個管理單位，若只做好公路排水，中、上游野溪卻未整治，沖刷下來的土石永遠都清理不完，災情也會不斷重複發生。

另名退休公路局員工說，南迴公路拓寬工程的排水系統及橋梁，是依據八八風災的抗災標準，但野溪整治確需要跨單位協調，當務之急應該通盤檢討易致災野溪，進行有效整治。

公路局官員指這次南迴公路多處路段遭土石泥流沖刷，所幸早已拓寬為4線道，才能迅速搶險，但從源頭整治野溪，才能免於土石泥流一再危害。

台東 土石流 南迴公路 八八風災

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