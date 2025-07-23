落石砸破休旅車擋風玻璃 蘇花施工管制3天

蘇花公路117.2公里東澳路段前天上午發生落石砸穿休旅車擋風玻璃，擊中一對夫妻受傷送醫，當天下午再發生2次落石及坍方，用路人開車上險路心驚膽顫，公路局東區養護工程分局決定昨天起3天刷坡施工，機動管制車輛通行。

蘇花公路117.2公里邊坡的林相完好，前天上午發生落石砸傷人，原本公路單位要等天氣好，運用空拍機查看，但下午2時30分及4時50分又再發生落石及坍方，情況比上午還嚴重，大量落石傾瀉而下，一度造成道路中斷，搶修後通車。

「到底會不會有問題啊？」有民眾說，上班途中會經過，擔心自己開車經過時會不會剛好被砸中？

東區養護工程分局初步發現落石位於型框植生保護及掛網保護的範圍外，距離道路30公尺以上的岩盤，為維護用路人通行安全，昨起辦理台9線117.2公里刷坡施工至24日，這3天會機動管制通行，請用路人配合現場交管人員指揮通行，若有臨時路況或施工需求影響安全，要等到排除阻礙後再放行。

公路單位強調，這段路是蘇花改與蘇花公路的共線路段，沒有其他替代道路，除非不得已，否則不能封路，封路影響用路人太大，刷坡施工之後就會比較安全。