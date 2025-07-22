宜蘭連續5年拿下「食育力城市大調查」五星特優 榮登全國五冠王

全國「食育力城市大調查」宜蘭拿下五星城市，連續5年評比榮獲五星特優，榮登「食育力五冠王」，這項評比涵蓋營養午餐及食農教育等面相廣，尤其宜蘭在「食安與衛生」項目名列全國第一，無論食材源頭、食品製造流程、餐飲通路及行政治理的衛生指標都有優異表現，非常難得。

此外，衛福部每年針對縣市衛生機關進行業務評比，宜蘭縣衛生局在保健類、口腔健康業務類、食品藥物類等3類拿下考評優等，防疫類在最佳感染管制成效部分獲績優獎，心理衛生及毒品防制類則是在毒品危害防制中心聯合視導評核獲分組特優，長期照顧類也獲得分組第3名，總共抱回18座獎。

宜蘭縣政府今天表揚教育處及衛生局，針對全國22縣市「食育力城市大調查」評比，宜蘭榮登五星城市，全國少有的食育力五冠王，評審認為宜蘭縣政府教育處與衛生局、農業處合力推動「食育、食安、食農」，制度完整且穩定深耕。

尤其「食安與衛生」項目全國第一，透過跨部門聯合稽查農產品、畜產品、原物料、學校與團膳廠商廚房及午餐成品等，落實「原料到餐桌」風險管理，並辦理餐飲從業人員食品衛生研習，建構完善的食品安全管理網絡。

宜蘭自民國104年制定飲食健康權自治條例，推動食農教育，鼓勵學校設置農園融入課程，讓食農精神從課堂延伸到生活，並積極參與農業部「食米學園」計畫，學校參與率為全國第一，同時還辦理食農食育工作坊，將「食農」及「食育」融入教學，向下扎根。