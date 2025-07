影／宜蘭國際綠色影展精挑25部影片 開閉幕片大有來頭導演現身座談

宜蘭國際綠色影展今年提早在暑假舉辦,精挑25部國內外影片,開幕片上映「沈睡的水下巨人」,這是首部完整記錄台灣深海沉船影像的紀錄片,金鐘導演李景白會在映前導讀;閉幕片是讓人看了會感動的「守護我們的星球」南北極生態紀錄片,拿過5座金鐘的舒夢蘭導演將參與映後座談。

開幕及閉幕片曾在今年4月間上映,「沈睡的水下巨人」導演李景白花4年時間深入台灣各地海底,拍攝被遺忘沈船故事,巨船如今成為魚群穿梭及珊瑚的新棲息,是台灣少見結合影像美學與深度海洋科學觀點的作品,畫面壯麗動人,片長94分,8月2日晚上6時在羅東文化工場播映,前半小時發送80元美食兌換券250份,結束後贈送永生花。

閉幕片「守護我們的星球」導演舒夢蘭從主播台轉戰紀錄片,得過5座金鐘獎,她花15年時間遠征115個外景地,拍下台灣首部橫跨南北極生態紀錄片,目睹冰川崩裂、物種消失、生態失衡等劇變,不少觀眾被雄偉壯麗的極地風光震懾,北極熊孤獨站在海冰瀕臨滅絕,讓人難過。

代理縣長林茂盛表示,宜蘭以環保立縣,綠色影展辦了21年,在台灣生態環境及紀錄片界具舉足輕重地位,成為創作者嚮往的特色影展,引領民眾關注生態與永續議題,期待大家從觀看影片走向行動實踐美好的環保旅程。

今年影展以「流動」為主題,精選25部來自世界與台灣環境影像作品,包含19部國際影片及6部台灣影片,其中多達11部作品是台灣首映,包括:浪板上的革命 The Cigarette Surfboard、海角勇者Wild Coast Warriors、游動的靈魂The Spirit Who Swims、父親消失的那片土地Searching for Amani等國際知名影片。

活動從8月2日至10月18日播映55場次,其中20場校園巡迴場,僅提校師生入場,其餘35場免費入場,開幕及戶外特影場免登記入場,閉幕場及新月影城6天共20場次播映,事先線上預約,觀片集章可兌換禮品。