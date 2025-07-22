影／宜蘭國際綠色影展精挑25部影片 開閉幕片大有來頭導演現身座談
宜蘭國際綠色影展今年提早在暑假舉辦，精挑25部國內外影片，開幕片上映「沈睡的水下巨人」，這是首部完整記錄台灣深海沉船影像的紀錄片，金鐘導演李景白會在映前導讀；閉幕片是讓人看了會感動的「守護我們的星球」南北極生態紀錄片，拿過5座金鐘的舒夢蘭導演將參與映後座談。
開幕及閉幕片曾在今年4月間上映，「沈睡的水下巨人」導演李景白花4年時間深入台灣各地海底，拍攝被遺忘沈船故事，巨船如今成為魚群穿梭及珊瑚的新棲息，是台灣少見結合影像美學與深度海洋科學觀點的作品，畫面壯麗動人，片長94分，8月2日晚上6時在羅東文化工場播映，前半小時發送80元美食兌換券250份，結束後贈送永生花。
閉幕片「守護我們的星球」導演舒夢蘭從主播台轉戰紀錄片，得過5座金鐘獎，她花15年時間遠征115個外景地，拍下台灣首部橫跨南北極生態紀錄片，目睹冰川崩裂、物種消失、生態失衡等劇變，不少觀眾被雄偉壯麗的極地風光震懾，北極熊孤獨站在海冰瀕臨滅絕，讓人難過。
代理縣長林茂盛表示，宜蘭以環保立縣，綠色影展辦了21年，在台灣生態環境及紀錄片界具舉足輕重地位，成為創作者嚮往的特色影展，引領民眾關注生態與永續議題，期待大家從觀看影片走向行動實踐美好的環保旅程。
今年影展以「流動」為主題，精選25部來自世界與台灣環境影像作品，包含19部國際影片及6部台灣影片，其中多達11部作品是台灣首映，包括：浪板上的革命 The Cigarette Surfboard、海角勇者Wild Coast Warriors、游動的靈魂The Spirit Who Swims、父親消失的那片土地Searching for Amani等國際知名影片。
活動從8月2日至10月18日播映55場次，其中20場校園巡迴場，僅提校師生入場，其餘35場免費入場，開幕及戶外特影場免登記入場，閉幕場及新月影城6天共20場次播映，事先線上預約，觀片集章可兌換禮品。
另規劃4天、9場次社區放映，分別是員山鄉深溝水源生態園區、五結鄉利澤國際偶戲藝術村、頭城鎮梗枋卸魚場及蘇澳鎮士敏國小，每場次映後都設計不同的戶外活動與交流，走向「行動」的環境參與。放映活動場次在「宜蘭國際綠色影展」官方粉絲頁公布及登記預約，歡迎關心環境的朋友按讚追蹤，一起看電影、愛環保。
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