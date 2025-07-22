客委會攜手理想大地 推出5道創意料理打造客家好食光

客家委員會推廣客家味，與花蓮理想大地渡假飯店合作，由主廚在西式料理融入客家風味，研發五道創新料理，昨天發表，用西式料理方式讓客家飲食文化得到新的詮釋，暑假期間在理想大地都吃得到。

「理想好食光．客食風味」上桌活動昨天在理想大地飯店舉行，由客委會副主委邱星崴昨與理想大地副總經理林景泉等人，一同發表5道創新料理，包括哈客小炒義大利麵、理想哈客堡、洛神花醬鹽焗雞、古早味松露鹹豬肉蔥麵包，以及使用東方美人茶製成的法式甜點「東方美人達客瓦茲」，邱星崴還在主廚彭俊傑指導下小秀身手，試作哈客小炒義大利麵。

彭俊傑說，他以大家熟悉的漢堡、義大利麵等西式形式為媒介，搭配酸香調味、植物元素等，讓創意與文化對話，重新詮釋客家飲食文化，也更能接近現代人的生活脈絡。

客委會副主委邱星崴表示，花蓮是東台灣自然與文化交會點，也有豐富農產資源與族群特色，這次與理想大地合作，希望將客家文化與東部的風土、自然、族群連結，推動飲食多元與地方創生，客家料理更是充滿生活智慧的飲食實踐方式。