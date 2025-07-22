快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

宜蘭B聯絡道員山延伸段 林茂盛籲中央加速核定

中央社／ 宜蘭22日電

台7線穿越宜蘭市與員山街區，長年壅塞且分流效果不佳，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天表示，「宜蘭B聯絡道員山延伸段道路新闢工程」可作為台7線替代路廊，盼中央加速核定計畫。

林茂盛在縣務會議說，縣府已提報中央全額補助，後續由縣府代辦施工，不論經費或行政程序均可減輕中央負擔，盼中央加速核定計畫，以大幅提升省道服務水準及帶動地方產業發展。

宜蘭縣政府指出，台7線作為宜蘭市區東西向及員山鄉南北向的主要道路，路線卻穿越宜蘭市區及員山街區，導致過境與區內車流混雜，道路路網功能定位不明，分流效果有限，尤其在尖峰時段，交通壅塞頻繁。

縣府表示，依循「宜蘭縣總體運輸發展計畫」所規劃的「4縱6橫路網」藍圖，積極推動將縣道190線（即宜蘭B聯絡道）及員山延伸段納編為省道系統進行闢建，為台7線提供有效替代路廊，以期大幅改善現有瓶頸路段的壅塞問題，提升整體省道服務水準。

縣府指出，相較交通部依都市計畫拓寬台7線改善方案，初估約新台幣45億元經費，「宜蘭B聯絡道員山延伸段道路新闢工程」約20億3330萬元，顯然更具經濟效益，縣府已依行政院函示，修正改提報為省道計畫，期望中央能加速核定並全額補助。

宜蘭 林茂盛 都市計畫

延伸閱讀

路跑／杏輝宜蘭馬特設「國軍組」首登場 兩大專屬獎勵還有尊榮禮遇

宜蘭鐵路高架案 縣府擬再編列2.4億元配合款

國際藝術大師霍夫曼快閃宜蘭童玩節 原創合體超萌巨星「史努比鴨」

宜蘭災害應變中心一級開設 代理縣長林茂盛視察平行抽水站緊盯防颱

相關新聞

網路代替馬路 台東5G遠距醫療再增1門診服務

台東縣衛生局、卑南鄉衛所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，運用智慧科技，開設遠距醫療皮膚科專科門診，自即日起於每週三上...

台東大豪雨後 農改場籲請農友盡速復耕復建減少損失

薇帕颱風外圍環流強降雨，台東地區19日至21日累積雨量達300毫米以上，部分鄉鎮雨量逾500毫米，許多農作物遭淹水，今天...

車輛偏移嚇人 基市首條人行道設護欄

基隆市中船路112巷原本畫設標線型人行道，標示人、車分道，因雙向車道不寬，民眾走在綠底人行道，常被行進偏移逼近的汽車嚇到...

台東市區多處積水 擬補助設閘門

連日滂沱大雨，台東市區多處低窪地帶積淹水，縣長饒慶鈴昨偕台東市長陳銘風前往豐榮路等地會勘，將研擬補助家戶設置防水閘門，提...

高地供水改善 綠營批評林沛祥收割、搶功 藍營回擊吃不到葡萄說葡萄酸

基隆市立委林沛祥今天邀水公司，說明中正區山海觀社區加壓改善工程期程，民進黨陣營質疑收割、搶功。國民黨陣營回應，社區今年4...

林沛祥稱改善高地供水遭批「收割、搶功」 綠營舉證是前立委蔡適應爭取

基隆市立委林沛祥今天邀水公司，說明中正區山海觀社區加壓改善工程期程，民進黨基隆市黨部表示，山海觀供水第1、2期計畫，都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。