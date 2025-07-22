宜蘭B聯絡道員山延伸段 林茂盛籲中央加速核定

台7線穿越宜蘭市與員山街區，長年壅塞且分流效果不佳，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天表示，「宜蘭B聯絡道員山延伸段道路新闢工程」可作為台7線替代路廊，盼中央加速核定計畫。

林茂盛在縣務會議說，縣府已提報中央全額補助，後續由縣府代辦施工，不論經費或行政程序均可減輕中央負擔，盼中央加速核定計畫，以大幅提升省道服務水準及帶動地方產業發展。

宜蘭縣政府指出，台7線作為宜蘭市區東西向及員山鄉南北向的主要道路，路線卻穿越宜蘭市區及員山街區，導致過境與區內車流混雜，道路路網功能定位不明，分流效果有限，尤其在尖峰時段，交通壅塞頻繁。

縣府表示，依循「宜蘭縣總體運輸發展計畫」所規劃的「4縱6橫路網」藍圖，積極推動將縣道190線（即宜蘭B聯絡道）及員山延伸段納編為省道系統進行闢建，為台7線提供有效替代路廊，以期大幅改善現有瓶頸路段的壅塞問題，提升整體省道服務水準。

縣府指出，相較交通部依都市計畫拓寬台7線改善方案，初估約新台幣45億元經費，「宜蘭B聯絡道員山延伸段道路新闢工程」約20億3330萬元，顯然更具經濟效益，縣府已依行政院函示，修正改提報為省道計畫，期望中央能加速核定並全額補助。