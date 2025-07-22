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網路代替馬路 台東5G遠距醫療再增1門診服務

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局、卑南鄉衛所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，運用智慧科技，開設遠距醫療皮膚科專科門診服務。圖／台東縣衛生局提供
台東縣衛生局、卑南鄉衛所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，運用智慧科技，開設遠距醫療皮膚科專科門診服務。圖／台東縣衛生局提供

台東縣衛生局、卑南鄉衛所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，運用智慧科技，開設遠距醫療皮膚科專科門診，自即日起於每週三上午10點至11點提供看診服務，突破地理環境及缺乏專科醫師資源的限制。

衛生局表示，為促進健康平權，自2020年5月起至今，已在14鄉鎮及離島衛生所辦理遠距醫療專科門診服務，全縣布建率達88%，現今各衛生所提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科及離島心臟內科等專科診療服務，大幅增加縣民就醫可近性。

「網路代替馬路的就醫模式，是台東打造全國第一的5G遠距醫療服務」衛生局長孫國平說，5G遠距醫療使鄉親可就近在衛生所看診及檢查，不需花上交通及等候時間看病。

縣內遠距醫療與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，衛生所透過遠距會診讓醫學中心專科醫師親自看診，使偏鄉山地離島地區民眾不必舟車勞頓，到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務，早期發現，早期治療。

衛生局進一步說明，5年來已服務超過1萬7千人次，今年度衛生所持續將遠距專科醫師資源帶入社區及部落，迄今共計巡迴設站162次、服務825人次、布建點位達100個。

另東河鄉衛生所結合高醫攜手法務部矯正署泰源監獄，建置全國第一個特殊場域遠距醫療服務，提升矯正機關之醫療可近性，今年度迄今共計服務149人次之收容人，以實現每人都可以獲得高品質且負擔得起的衛生保健服務願景。

台東縣衛生局、卑南鄉衛所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，運用智慧科技，開設遠距醫療皮膚科專科門診服務。圖／台東縣衛生局提供
台東縣衛生局、卑南鄉衛所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，運用智慧科技，開設遠距醫療皮膚科專科門診服務。圖／台東縣衛生局提供

遠距 衛生所 衛生局

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