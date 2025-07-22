連日豪雨淹農田 台東農改場籲搶收有價值蔬菜

連日持續降雨，台東許多地方累積雨量數百毫米，農田排水不及，許多積水及膝，台東區農業改良場呼籲，趁著今天雨歇快搶收有價值的蔬菜，農田儘速排水。

農業部台東區農業改良場今天表示，颱風薇帕外圍環流強降雨，台東地區18日至21日累積雨量達300毫米以上，部分鄉鎮雨量逾500毫米，呼籲農友於大雨過後進行復育措施，儘快排乾積水，清除田區殘枝落果，適度修剪枝條，加強各項作物病害防治，避免病原菌侵入感染，擴大損害。

台東區農業改良場提供重要作物復耕建議，果樹方面，果園如積水應即時排水或抽水，並加強清園工作。加強病害防治，尤其是番荔枝炭疽病及果腐病；柑桔類、文旦柚風雨過後應注意細菌性潰瘍病的發生及防治。

水稻田埂及溝渠若有損害，應立即整修，以利灌排水管理。注意農田水利署公告，如水圳入水口損壞，應適當保留田間積水，以利整地工作。

雜糧與特用作物方面，應儘速排除田間積水，樹豆及洛神葵可酌施肥料促進生長，倒伏植株不可立即扶正，可於植株基部培土，略為修剪折枝，樹豆注意防治炭疽病及疫病，洛神葵注意防治疫病。蔬菜方面，豪雨過後，加強排除田間積水，仍具商品價值的葉、果應儘速搶收上市，以減少災損。