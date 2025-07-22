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台東大豪雨後 農改場籲請農友盡速復耕復建減少損失

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
薇帕颱風外圍環流強降雨，台東地區19日至21日累積雨量達300毫米以上，部分鄉鎮雨量逾500毫米，許多農作物遭淹水，農業部台東區農業改良場籲請農友盡速復耕復建。圖／民眾提供
薇帕颱風外圍環流強降雨，台東地區19日至21日累積雨量達300毫米以上，部分鄉鎮雨量逾500毫米，許多農作物遭淹水，農業部台東區農業改良場籲請農友盡速復耕復建。圖／民眾提供

薇帕颱風外圍環流強降雨，台東地區19日至21日累積雨量達300毫米以上，部分鄉鎮雨量逾500毫米，許多農作物遭淹水，今天雨勢緩和，天氣轉好，農業部台東區農業改良場籲請農友於大雨過後進行復育措施，加強各項作物病害防治，避免病原菌侵入感染，擴大損害。

台東農改場表示，遭淹水農田果園應盡快排乾積水，清除田區殘枝落果，適度修剪枝條，加強各項作物病害防治，避免病原菌侵入感染，並提供作物復耕復建措施供農友參考。果樹部分果園積水應即時排水或抽水，並加強清園及病害防治作業，尤其是番荔枝炭疽病及果腐病；柑桔類、文旦柚風雨過後應注意細菌性潰瘍病發生及防治。

水稻部分田埂及溝渠若有損害，應立即整修，以利灌排水管理，並注意農田水利署公告，如水圳入水口損壞，應適當保留田間積水，以利整地工作。

雜糧及特作部分應盡速排除田間積水，樹豆及洛神葵可酌施肥料促進生長，倒伏植株不可立即扶正，可於植株基部培土，略為修剪折枝，樹豆注意防治炭疽病及疫病，洛神葵注意防治疫病。

另蔬菜部分應盡速巡視田間，加強排除田間積水，若仍具商品價值的葉、果應加速搶收上市，以減少災損。輕度受損田區，葉菜類可以葉面噴施500倍至1000倍之尿素溶液或台肥1號液體肥料，促進植株恢復生長；果菜類除移除受損枝條外，可參考植物保護資訊系統，選用適當殺菌藥劑，加強防治土傳病害。嚴重受損田區需儘速清除植株殘體，避免病害蔓延，以利重新種植。

颱風後進行復育工作，病害防治是非常重要的一環，與清園雙管齊下能有效降低農作物損害，為下次豐收打好基礎；農友如有作物復育、病蟲害防治等相關技術問題，歡迎來電洽詢台東農改場農業技術服務團電話089-322046。

台東 雨量 薇帕颱風

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