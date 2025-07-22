台東市區多處積水 擬補助設閘門

連日滂沱大雨，台東市區多處低窪地帶積淹水，縣長饒慶鈴昨偕台東市長陳銘風前往豐榮路等地會勘，將研擬補助家戶設置防水閘門，提升第一線防護力。

台東縣19日起持續下雨，昨早豐榮路69巷水深及小腿，更生北路596巷及中華路四段600巷豐源橋北端等地積淹水嚴重。考量降雨未停，縣府緊急啟動下康樂區域排水護岸加固工程，昨天下午1時至5時封閉太平溪右岸一路通進行搶修。

縣府說明，豐榮路69巷地勢低窪，雨水下水道通往柳州街的道路尚未開闢，排水銜接受阻，短期內會把雨水導引至豐榮路側排放，長期需視柳州街新闢道路建設經費而定。中華路四段600巷豐源橋北端地區，因土地涉及農業部農田水利署等單位，排水改善計畫需跨機關協商。

另，更生北路596巷一帶因鄰近卑南遺址公園，受「文化資產保存法」限制，導致文化公園路無法開闢至文昌路銜接新站，未能施作排水設施，若要將山區逕流引導至太平溪側，預算逾4億元，需要中央協助。

饒慶鈴表示，縣府將與市公所共同研擬補助家戶設置防水閘門，中長期整治涉及法令限制與高額經費，再持續向中央爭取預算支持。