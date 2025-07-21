高地供水改善 綠營批評林沛祥收割、搶功 藍營回擊吃不到葡萄說葡萄酸

基隆市立委林沛祥今天邀水公司，說明中正區山海觀社區加壓改善工程期程，民進黨陣營質疑收割、搶功。國民黨陣營回應，社區今年4月透過林提出申請，今年的預算是去年編的，民進黨說是前立委蔡適應爭取，難道蔡在2024年底還是立法委員嗎？

林沛祥今邀自來水公司第一區管理處說明「山海觀老舊高地社區供水用戶加壓受水設備改善計畫」，預計9月完成設計圖，11月辦理招標作業，工程期程約10個月，最快於明年11月完工。

民進黨基隆市黨部主委林明智，是蔡適應立委任內的服務處主任，他說，山海觀高地供水第1、2期計畫，都是蔡適應爭取，林沛祥現在面臨被罷免危機，「急了」才想到要收割前任優秀立委政績。

林明智說，山海觀社區的高地供水改善早在2023年7月，就進入水公司和社區雙方合作程序，蔡適應當時和市議員許睿慈、張顥瀚、社區管委會討論多次，直到2023年12月還有會議討論工程事項，以及高地供水第2期的補助預算。

許睿慈表示，林沛祥過去未參與爭取，如今卻在經費核定、申請完成之際舉辦會勘，公開表示這是他爭取成果，「這樣的說法，真的讓人感到難以理解」，公共建設不該成為政治操作的工具。改善計畫的核心，是為了解決居民的基本用水問題，而非為任何個人做政治包裝或營造形象。

國民黨基隆市黨部今晚指出，山海觀改善高地社區供水第2期從2025年開始到2028年，預算是2024年底通過，今年開始實施，根本沒人刪預算。山海觀社區今年4月透過林沛祥提出申請，民進黨口口聲聲說是蔡適應爭取的，蔡適應去年底如果不是立委，如何爭取？

國民黨市黨部表示，不喜舊事重提，一個是以前到處畫大餅的民意代表，現在林沛祥將案子實際完成，民進黨又說是蔡適應爭取的，根本就是吃不到葡萄說葡萄酸。民進黨面對自己人可以唬爛造謠沒有關係，但對有智慧的基隆市民，恐怕只會有反效果。