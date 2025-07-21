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林沛祥稱改善高地供水遭批「收割、搶功」 綠營舉證是前立委蔡適應爭取

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員許睿慈今天說，她和前立委蔡適應2023年起積極推動山海觀供水改善方案，圖為她出席說明會。圖／許睿慈提供
基隆市議員許睿慈今天說，她和前立委蔡適應2023年起積極推動山海觀供水改善方案，圖為她出席說明會。圖／許睿慈提供

基隆市立委林沛祥今天邀水公司，說明中正區山海觀社區加壓改善工程期程，民進黨基隆市黨部表示，山海觀供水第1、2期計畫，都是前立委蔡適應爭取，批評林「收割」，市議員許睿慈也說，對林「搶功」難以理解。

林沛祥今邀自來水公司第一區管理處說明「山海觀老舊高地社區供水用戶加壓受水設備改善計畫」，預計9月完成設計圖，11月辦理招標作業，工程期程約10個月，最快於明年11月完工。

民進黨基隆市黨部主委林明智，是蔡適應立委任內的服務處主任，他提醒林沛祥，別忘了山海觀高地供水第1、2期計劃，都是蔡適應爭取，林沛祥現在面臨被罷免危機，「急了」才想到要收割前任優秀立委政績。

林明智說，藍白立委曾阻擋經濟部核定給水公司的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」、「無自來水地區供水改善計畫」，請林沛祥好好解釋為什麼今年初要擋山海觀的高地供水計畫，現在被罷免在即，才出來會勘作秀。

林明智表示，山海觀社區的高地供水改善早在2023年7月，就進入水公司和社區雙方合作程序，蔡適應當時和市議員許睿慈、張顥瀚、社區管委會討論多次，直到2023年12月還有會議討論工程事項，以及高地供水第2期的補助預算。

許睿慈說，她和蔡適應2023年起積極推動山海觀納入老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫，今年3月獲水公司通知預算核定。林沛祥今天稱預算是由他爭取，她感到十分錯愕與遺憾。

許睿慈指出，爭取改善供水過程中，她在2023年7月20日、10月18日、10月25日、12月21日，四度受蔡適應邀請，與經濟部水利署、水公司第一區管理處及社區管委會共同確認計畫內容，也曾赴山海觀舉辦改善計畫說明會。去年1月7日也參與區分所有權人會議，說明改善所需經費與配合事項。

許睿慈說，林沛祥過去未參與爭取，如今卻在經費核定、申請完成之際舉辦會勘，公開表示這是他爭取成果，「這樣的說法，讓人感到難以理解」，公共建設不該成為政治操作的工具。改善計畫的核心，是為了解決居民的基本用水問題，而非為任何個人做政治包裝或營造形象。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，山海觀供水改善工程是前立委蔡適應爭取。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部主委林明智表示，山海觀供水改善工程是前立委蔡適應爭取。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部主委林明智表示，山海觀供水改善工程是前立委蔡適應爭取。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部主委林明智表示，山海觀供水改善工程是前立委蔡適應爭取。圖／民進黨基隆市黨部提供
基隆市議員許睿慈今天說，她和前立委蔡適應2023年起積極推動山海觀供水改善方案，圖為她出席說明會。圖／許睿慈提供
基隆市議員許睿慈今天說，她和前立委蔡適應2023年起積極推動山海觀供水改善方案，圖為她出席說明會。圖／許睿慈提供

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