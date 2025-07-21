高地供水改善再增1處！林沛祥爭取4460萬 山海觀明年底擺脫缺水之苦

基隆市立委林沛祥今邀自來水公司，說明「山海觀老舊高地社區供水用戶加壓受水設備改善計畫」，最快明年11月間完工，解決中正區山海觀一帶高地，在水源短缺時供水不穩問題。

基隆市中正區山海觀社區約有3200戶，近幾年出現加壓不足影響供水，使住戶面臨缺水困擾。林沛祥指出，向水利署爭取的4460萬元經費本月核定，希望能夠在安全的情況下，盡快還給社區居民穩定的用水，讓更多居民享有更穩定、安全的供水服務。

配合工程施工，山海觀管委會已向住戶收齊自付額900多萬，住戶擔心可能因為物價上漲，得要再加錢。水公司表示，就算有，漲幅也不大，頂多1至2%。

林沛祥要求台水公司，經費若未來有變更，應事先與社區及相關單位充分溝通協調，避免增加住戶負擔，並呼籲若漲幅超過5%，應基於敦親睦鄰的精神，以減輕民眾壓力為優先。

林沛祥今邀自來水公司第一區管理處及基隆服務所、新山給水廠、基隆市政府工務處、山海觀社區管委會、市議藍敏煌、呂美玲，聽取台水公司說明「山海觀老舊高地社區供水用戶加壓受水設備改善計畫」，預計9月完成設計圖，11月辦理招標作業，工程期程約10個月，最快於明年11月完工。

藍敏煌的服務處秘書藍世昌說，去年水源短缺期間，山海觀多次面臨停水，當時協調消防水車支援。感謝林沛祥爭取設置加壓站，完工後可讓山海觀居民不再為用水問題煩惱，並提醒施工單位，社區內路面近期才重新鋪設，回填務必嚴謹，避免出現坑洞。

呂美玲表示，山海觀住戶長期受水加壓不足或是停水所苦，感謝林沛祥委員爭取經費，也希望工程能夠盡快完成。