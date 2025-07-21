影／才傳落石砸車釀2傷...蘇花公路又有災情 用路人哀「拿命賭」

蘇花公路117.2公里東澳段今上午10時許發生落石砸車，造成一對夫妻受傷送醫，未料該路段在下午2時30分及4時50分再度發生兩次落石坍方，情況比上午更嚴重，經搶修後晚間6時40分恢復通行。

今天上午一對夫妻開車經過，巨大落石砸穿擋風玻璃，擊中駕駛及乘客受傷送醫，落石掉在駕駛座上血跡斑斑，畫面驚悚；同一路段117.2公里，下午又兩度出現兩次落石，雖未砸到車，但讓人膽戰心驚，用路人行經通過該段路幾乎是「拿命去賭」，只能自求多福。

「真的太危險了。」民眾表示，同一路段落石三次，且下午比上午落石範圍還嚴重，建議是否暫時封閉，進行徹底檢修，維護用路人安全？

據了解，工務單位在這段邊坡有做了型框植生保護及掛網保護，但是掉落石塊的邊坡位於保護範圍外，距離道路30公尺以上的岩盤，除非把保護範圍再擴大，否則難保以後不會再出現落石。