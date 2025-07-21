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原民立委保部落居民安全 花蓮呂範溪獲1,600萬整治

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委陳瑩邀集官員會勘花蓮玉里馬泰林部落的呂範溪。陳瑩國會辦公室／提供
立委陳瑩邀集官員會勘花蓮玉里馬泰林部落的呂範溪。陳瑩國會辦公室／提供

花蓮玉里馬泰林部落的呂範溪，去年因康芮颱風導致大量土石下移，造成河道淤積、溪水右岸溢流，對居民生命財產造成重大威脅。立委陳瑩21日邀集農村發展及水土保持署(以下稱水保署)、議員、鎮長及地方代表共同前往會勘，確認整治進度並傾聽地方意見。陳瑩要求水保署，應加速工程進度，施工過程應注意民生與灌溉用水，確保居民用水無虞且免於水患威脅。

水保署花蓮分署長林宏鳴表示，「呂範溪上游改善工程」已核定1,600萬元整治經費，將於溢流點設置3米高護岸，同時進行河道清淤整理，預計近期上網公告招標並施工。若短期內再遇強降雨，將以太空包緊急攔阻溪水溢流，降低災害風險

玉里鎮長龔文俊指出，康芮颱風過後復原經費有限，無法處理呂範溪的溢流問題，因陳瑩即刻協助爭取，讓整治工程得以推動。玉里鎮民代表秀吉˙撒夫洛提到，颱風期間大雨來襲時，溪水氾濫幾乎淹沒兩側農田，期盼整治工程能盡快完成，感謝陳瑩委員的協助，無論風災地震，陳瑩都會第一時間前往關心解決問題，讓族人可以安心居住。

春日里里長陳青廉則指出，該溪流為當地簡易自來水的水源頭之一，溢流問題也影響居民用水，希望相關單位能儘速處理。出身花蓮南區的桃園市議員林志強也出席會勘表達關心，強調目前河道與護岸情況極為危險，呼籲水保署一次性完善施作，保障部落居民生命財產安全。

今天出席會勘包括桃園市議員林志強、水保署花蓮分署長林宏鳴、玉里鎮長龔文俊、玉里鎮民代表秀吉˙撒夫洛、玉里鎮民代表謝德川、玉里鎮松浦里里長陳錦忠、玉里鎮春日里里長陳青廉、馬泰林部落頭目陳昌生，以及織羅部落頭目葉順明，齊力推動地方防災工作。陳瑩強調，會持續督促水保署加快施作工程，讓馬泰林部落居民能免於溪流泛濫成災，安心生活。

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