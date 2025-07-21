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回家好難！強降雨蘇花、中橫公路土石崩落中斷 徐榛蔚向中央喊話

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因豪大雨花蓮南區多處道路致災，縣長徐榛蔚前往勘災。圖／花蓮縣政府提供
因豪大雨花蓮南區多處道路致災，縣長徐榛蔚前往勘災。圖／花蓮縣政府提供

近日薇帕颱風外圍環流帶來強降雨花蓮縣長徐榛蔚發文指出，今天台9線蘇花公路新澳隧道北口發生落石砸車事故，加上台9線、台8線、南迴鐵公路多處中斷、落石、泥石流，感嘆「回家真的好難」，呼籲賴總統與中央強化花東交通韌性。

徐榛蔚表示，這次僅只因颱風外圍環流帶來的豪大雨，花東聯外道路全面告急，包括台9線多處落石與土石流封路、台8線中橫公路坍方中斷、南迴鐵公路受損癱瘓，無論往北、往南、橫貫東西部，花東地區的交通再次陷於孤島狀態，連基本「回家」的權利都遭剝奪。

徐榛蔚強調花東民眾在每一次雨中行車都如履薄冰，對於觀光客來說每一次雨中行車也冒著生命風險，讓人心驚膽跳。交通主幹道為中央職掌，對花東地區長期結構性投入不足是根本癥結，並沈重表示，「這還只是基本人權，不要連基本人權都無法維護」。

徐縣長嚴正呼籲中央政府，立即提出具體改進作為，強調「落實」的重要性，而非冰冷統計數字；強化花東交通韌性，補上基礎建設落差，確保人民生命安全。縣府將持續向交通部反映並爭取必要經費與工程時程，不讓花東人或任何一位台灣人在風雨中前行。

花蓮 落石 徐榛蔚 強降雨 土石流 薇帕颱風 中橫公路 蘇花公路

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