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知本森林遊樂區暫緩開放　嘉明湖步道持續封閉

中央社／ 台東縣21日電

原定今天開放的台東知本國家森林遊樂區和台東市鯉魚山步道，因強降雨暫緩開放；嘉明湖等國家步道和林道持續封閉，雨勢過後檢視路況無虞才會開放。

農業部林業及自然保育署台東分署今天下午表示，受到颱風薇帕外圍環流影響，台東地區今天降雨量仍不減，山區邊坡落石不斷。原定今天開放的知本國家森林遊樂區、鯉魚山步道，發生部分土石沖刷情形，實施預警性封閉措施。

另外，嘉明湖國家步道、麻荖漏、都蘭山、安通越嶺古道東段、綠島觀海、綠島阿眉山、大武觀海、浸水營國家步道東段等步道，以及利嘉、知本、延平、錦屏、霧鹿、紅石等林道，仍須進一步確認路況及進行巡檢，仍維持暫停開放。

林保署台東分署提醒民眾，近期因此次颱風外圍環流致使山區累積降雨量較大，且仍有發生大雨或局部豪雨機率，建議避免前往山區活動，並請隨時關注氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。

台東 雨量 颱風 豪雨 落石 嘉明湖 強降雨 森林遊樂區

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