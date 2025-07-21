羅東藝穗節主花車「蜻蜓水漫遊」亮相 23日起踩街遊行狂熱嘉年華

宜蘭羅東藝穗節進入活動重頭戲，後天晚上起一連3天在興東路有「藝穗派對夜間遊行」，26日周六傍晚「藝穗踩街大遊行」，主題花車帶領40幾支社區團隊盛裝表演，營造國際嘉年華歡樂氣氛，邀請各地民眾同樂；26日閉幕晚會，請到台灣特技團帶來奇幻視覺的「愛麗PU的奇境夢遊」。

今年藝穗節主題「四季頌」以24節氣為創意發想，打造4輛繽紛又吸睛的主題花車，分別是「彩蝶舞春風」、「蜻蜓水漫遊」、「河鯉躍江波」、「白鷺隱冷冬」，象徵春、夏、秋、冬四季之美；其中主花車「蜻蜓水漫遊」以流動曲線與透明材質設計蜻蜓翱翔水域，展現生生不息的生命力。

美麗造型花車將參與踩街遊行，帶領43支社區團隊等單位盛裝遊行演出，羅東鎮公所今天進行活動宣傳，由鎮長吳秋齡及代表會主席邱文生扮演「夏日玩童」，童趣造型為活動獻上四季祝福。

除了吸睛的花車，藝穗踩街活動更邀請知名「靚晴舞蹈團」共襄盛舉，伴隨主花車穿梭巡演，以活潑音樂與曼妙舞姿，詮釋大自然讚頌，羅東鎮內各國小、社區以24節氣為靈感設計專屬節目，由舞蹈老師編排融合音樂元素的創意演出，展現藝穗節的「自創、自製、自演」精神。

精彩活動時間包括「藝穗派對夜間遊行」7月23日至25日每晚7時至9時在興東路段；「藝穗踩街大遊行」7月26日周六下午4時30分至晚間7時30分，在倉前路至興東路段；「藝穗節閉幕晚會」26日晚間7時30分至8時30分在羅東中山公園。