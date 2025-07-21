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羅東藝穗節主花車「蜻蜓水漫遊」亮相 23日起踩街遊行狂熱嘉年華

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今年羅東藝穗節將有43支隊伍參與踩街遊行，營造熱鬧的國際嘉年華氣氛。圖／鎮公所提供
今年羅東藝穗節將有43支隊伍參與踩街遊行，營造熱鬧的國際嘉年華氣氛。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東藝穗節進入活動重頭戲，後天晚上起一連3天在興東路有「藝穗派對夜間遊行」，26日周六傍晚「藝穗踩街大遊行」，主題花車帶領40幾支社區團隊盛裝表演，營造國際嘉年華歡樂氣氛，邀請各地民眾同樂；26日閉幕晚會，請到台灣特技團帶來奇幻視覺的「愛麗PU的奇境夢遊」。

今年藝穗節主題「四季頌」以24節氣為創意發想，打造4輛繽紛又吸睛的主題花車，分別是「彩蝶舞春風」、「蜻蜓水漫遊」、「河鯉躍江波」、「白鷺隱冷冬」，象徵春、夏、秋、冬四季之美；其中主花車「蜻蜓水漫遊」以流動曲線與透明材質設計蜻蜓翱翔水域，展現生生不息的生命力。

美麗造型花車將參與踩街遊行，帶領43支社區團隊等單位盛裝遊行演出，羅東鎮公所今天進行活動宣傳，由鎮長吳秋齡及代表會主席邱文生扮演「夏日玩童」，童趣造型為活動獻上四季祝福。

除了吸睛的花車，藝穗踩街活動更邀請知名「靚晴舞蹈團」共襄盛舉，伴隨主花車穿梭巡演，以活潑音樂與曼妙舞姿，詮釋大自然讚頌，羅東鎮內各國小、社區以24節氣為靈感設計專屬節目，由舞蹈老師編排融合音樂元素的創意演出，展現藝穗節的「自創、自製、自演」精神。

精彩活動時間包括「藝穗派對夜間遊行」7月23日至25日每晚7時至9時在興東路段；「藝穗踩街大遊行」7月26日周六下午4時30分至晚間7時30分，在倉前路至興東路段；「藝穗節閉幕晚會」26日晚間7時30分至8時30分在羅東中山公園。

鎮長吳秋齡表示，羅東藝穗節始終秉持「自製自創」精神，各參與團隊無不傾力投入，從服裝製作、舞蹈編排、音樂設計到排練演出，全力以赴，誠摯歡迎大家走進羅東，走進藝術與創意的世界。

今年羅東藝穗節將有43支隊伍參與踩街遊行，營造熱鬧的國際嘉年華氣氛。圖／鎮公所提供
今年羅東藝穗節將有43支隊伍參與踩街遊行，營造熱鬧的國際嘉年華氣氛。圖／鎮公所提供
今年羅東藝穗節將有43支隊伍參與踩街遊行，營造熱鬧的國際嘉年華氣氛。圖／鎮公所提供
今年羅東藝穗節將有43支隊伍參與踩街遊行，營造熱鬧的國際嘉年華氣氛。圖／鎮公所提供
今年羅東藝穗節將有43支隊伍參與踩街遊行，營造熱鬧的國際嘉年華氣氛。圖／鎮公所提供
今年羅東藝穗節將有43支隊伍參與踩街遊行，營造熱鬧的國際嘉年華氣氛。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡扮演成「夏日玩童」，宣布羅東藝穗節踩街遊行將於23日展開，26日閉幕晚會。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡扮演成「夏日玩童」，宣布羅東藝穗節踩街遊行將於23日展開，26日閉幕晚會。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所組隊參加踩街遊行。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所組隊參加踩街遊行。圖／鎮公所提供
主花車「蜻蜓水漫遊」今天亮相，以流動曲線與透明材質設計，蜻蜓翱翔水域，展現生生不息的生命力。圖／鎮公所提供
主花車「蜻蜓水漫遊」今天亮相，以流動曲線與透明材質設計，蜻蜓翱翔水域，展現生生不息的生命力。圖／鎮公所提供
羅東鎮民代表會主席邱文生扮以玩童造型現身，為藝穗節活動獻上四季祝福。圖／鎮公所提供
羅東鎮民代表會主席邱文生扮以玩童造型現身，為藝穗節活動獻上四季祝福。圖／鎮公所提供

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