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台東雨勢趨緩 台9線南迴公路受阻排除全線暢通

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
受豪大雨影響，南迴公路多處路段受阻，直至今天下午5時，受阻路段均已搶通。圖／公路局提供
受豪大雨影響，南迴公路多處路段受阻，直至今天下午5時，受阻路段均已搶通。圖／公路局提供

台東近日連續降雨，今早台9線南迴公路多處道路被土石泥流阻斷交通，經公路局人員全力搶通，今天傍晚台9線405K大溪路段、417K大鳥路段及425K南興路段，均已陸續清通土石恢復交通。公路局提醒，仍有少數路段必須維持單線雙向通行，車輛行經管制路段應減速慢行。

今早台9線405K+700太麻里鄉大溪路段、台9線417K+900太麻里鄉大鳥路段，以及台9線425K+100大武鄉南興路段均發生土石泥流阻斷交通，等待車輛一度塞車超過3公里。

公路局南分局指出，上述受阻道路已經恢復正常通行，另外台9線420k+950尚武朝庸橋一度因溪水暴漲封橋，已經開放通行。目前台9線災害道路均排除，單向或雙向通行的路況整理中，另外楓港段與台東段組成支援救災團隊，全力在台9線進行後續清除作業。

受豪大雨影響，南迴公路多處路段受阻，直至今天下午5時，受阻路段均已搶通。圖／公路局提供
受豪大雨影響，南迴公路多處路段受阻，直至今天下午5時，受阻路段均已搶通。圖／公路局提供

台東 南迴公路

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