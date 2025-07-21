台東雨勢趨緩 台9線南迴公路受阻排除全線暢通

台東近日連續降雨，今早台9線南迴公路多處道路被土石泥流阻斷交通，經公路局人員全力搶通，今天傍晚台9線405K大溪路段、417K大鳥路段及425K南興路段，均已陸續清通土石恢復交通。公路局提醒，仍有少數路段必須維持單線雙向通行，車輛行經管制路段應減速慢行。

今早台9線405K+700太麻里鄉大溪路段、台9線417K+900太麻里鄉大鳥路段，以及台9線425K+100大武鄉南興路段均發生土石泥流阻斷交通，等待車輛一度塞車超過3公里。