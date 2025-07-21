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外傳太魯閣將建高空纜車？太管處澄清：無規畫
花蓮地方媒體刊登太魯閣國家公園將蓋「高空纜車」消息，地點從崇德台地沿太魯閣峽谷連結到布洛灣，太魯閣國家公園管理處澄清，僅是與前花蓮市長葉耀輝交換意見，目前尚無相關規畫。
太管處指出，前花蓮市長葉耀輝偕同黃瑞祥博士日前拜訪太管處，葉博士提出「讓太魯閣峽谷連結太平洋」理念，建議建設觀海景森林腳踏車及人行的高架步道系統，不過太魯閣周邊多為天然環境，要串接需大費周章，且所稱高空纜車僅是交換意見時的過程，並非太管處實質的規畫。
太管處表示，自403震後極力推動山海聚落串聯，希望以閣口遊客中心為據點，將周邊富世、崇德、新城、三棧等聚落資源進行盤點，提倡以單車、電動汽車等運具串連，規畫多條自行車路線，也有半日遊、一日遊各式風味體驗遊程，希望短期內民眾能將重心轉移至周邊聚落，帶動部落觀光與低碳旅遊。
另外，外界提到8月將開放長春祠瀑布區，太管處回應，長春祠為最接近閣口的峽谷景點，目前該處設施雖已暫時修復，但連結長春祠的舊台8線，仍不時會有落石。目前太管處委託台灣世曦工程顧問公司團隊，進行震後詳細評估分析，將可望展開強化工程的規畫設計，以期早日完工後開放長春祠。
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