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走在綠底斑馬線常被偏移汽車驚嚇 基市增設護欄人車分道更明確

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中船路112巷原本畫設「標線型人行道」，標示人、車分道，但因雙向車道不寬，民眾走在綠底人行道，常被行進偏移逼近的汽車嚇到，要求比照台北市，增設護欄阻隔。市府勘查道路現況後，除了設置護欄，更進一步鋪設實體人行道，讓民眾走得更安心。

台灣近年招致「行人地獄」的罵名，各地政府更加重視交通設計。部分路段考量路幅有線，難以設置實體人行道，只能在路旁畫設綠底的標線型人行道，加強維持行人動線連續性。

台北市交通局近期也評估，在較容易發生人車爭道的標線型人行道增設護欄、車阻，加強分隔人、車通行空間，但因也可能造成輪椅族、嬰兒車通行障礙，也此施作前要與在地民眾溝通，今年預計增設4公里。

中船路112巷是三沙灣民眾，經由中正路進出社區的要道，加上當地有不少美食商店，也有不少民眾造訪。112巷是雙向各1線道路，過去無人行道，常出線人車爭道亂象，市府後來畫設標線型人行道，區隔人車通行空間。

基隆市議員呂美玲說，汽機車駕駛人可能為了閃避對向來車，突然朝人行道偏移，讓市府畫設人行道，保障行人權益的美意打了折扣，因此促請市府比照台北市，增設護欄阻隔，讓汽機車會車時減速禮讓，而不是駛入人行道。

基市府工務處長簡翊哲表示，中船路112巷是基隆第1條實體欄杆阻隔人行道，長度約80公尺，搭配人手孔蓋降埋及路面全面重鋪，已在日前完成，並持續進行全市人行環境總盤點及規畫，執行人行道「斷點串聯、還路於民」目標。

基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市中船路112巷原設「標線型人行道」，行人常被逼近的汽車嚇到。市府施工改善，成為有護欄的實體人行道，讓民眾走得更安心。圖／翻攝自GoogleMap

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