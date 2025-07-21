影／台東市區一度淹水及膝 三大易淹地段研擬補助防水閘門

連日滂沱大雨導致台東市區多處低窪地帶積淹水，縣長饒慶鈴會同台東市長陳銘風前往豐榮路、更生北路與中華路四段豐源橋北端等地會勘。饒慶鈴表示，將研擬補助家戶設置防水閘門，提升第一線防護力。

考量降雨未停，縣府已經緊急啟動下康樂區域排水護岸加固工程，今天下午1時至5時封閉太平溪右岸一路通（馬蘭橋至開封橋）進行搶修，請民眾暫勿通行。

台東各地從19日下雨至今，中央氣象署持續對台東發布局部豪雨或大豪雨預警。今早豐榮路69巷水深及小腿，更生北路596巷及中華路四段600巷豐源橋北端等地積淹水嚴重，陸續拉起封鎖線，禁止人車通行。

縣府說明，豐榮路69巷地勢低窪，雨水下水道通往柳州街的道路尚未開闢，導致排水銜接受阻，短期內可先將雨水導引至豐榮路側排放，長期改善則需視柳州街新闢道路建設經費而定。中華路四段600巷豐源橋北端地區，因土地涉及農業部農田水利署等單位，排水改善計畫需要跨機關協商。

此外，更生北路596巷一帶則因鄰近卑南遺址公園，屬於文化資產保存區範圍，受「文化資產保存法」限制，導致文化公園路無法開闢至文昌路銜接新站，相關排水設施無法施作，如要將山區逕流引導至太平溪側，預算逾4億元，需要中央協助。