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影／台東市區一度淹水及膝 三大易淹地段研擬補助防水閘門

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴率團隊會勘豐榮路69巷淹水情況。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴率團隊會勘豐榮路69巷淹水情況。圖／台東縣府提供

連日滂沱大雨導致台東市區多處低窪地帶積淹水，縣長饒慶鈴會同台東市長陳銘風前往豐榮路、更生北路與中華路四段豐源橋北端等地會勘。饒慶鈴表示，將研擬補助家戶設置防水閘門，提升第一線防護力。

考量降雨未停，縣府已經緊急啟動下康樂區域排水護岸加固工程，今天下午1時至5時封閉太平溪右岸一路通（馬蘭橋至開封橋）進行搶修，請民眾暫勿通行。

台東各地從19日下雨至今，中央氣象署持續對台東發布局部豪雨或大豪雨預警。今早豐榮路69巷水深及小腿，更生北路596巷及中華路四段600巷豐源橋北端等地積淹水嚴重，陸續拉起封鎖線，禁止人車通行。

縣府說明，豐榮路69巷地勢低窪，雨水下水道通往柳州街的道路尚未開闢，導致排水銜接受阻，短期內可先將雨水導引至豐榮路側排放，長期改善則需視柳州街新闢道路建設經費而定。中華路四段600巷豐源橋北端地區，因土地涉及農業部農田水利署等單位，排水改善計畫需要跨機關協商。

此外，更生北路596巷一帶則因鄰近卑南遺址公園，屬於文化資產保存區範圍，受「文化資產保存法」限制，導致文化公園路無法開闢至文昌路銜接新站，相關排水設施無法施作，如要將山區逕流引導至太平溪側，預算逾4億元，需要中央協助。

饒慶鈴表示，感謝市公所與議會協助發放慰問金關懷受災居民，縣府將先與市公所共同研擬補助家戶設置防水閘門，中長期整治涉及法令限制與高額經費，將持續向中央爭取預算支持。

台東市更生北路596巷一帶地勢低窪，屬於文化資產保存區範圍，只要降雨超過3小時就會淹水。記者徐白櫻／攝影
台東市更生北路596巷一帶地勢低窪，屬於文化資產保存區範圍，只要降雨超過3小時就會淹水。記者徐白櫻／攝影
豐榮路69巷地勢低窪，雨水宣洩不及造成淹水，一度達膝蓋深度。記者徐白櫻／翻攝
豐榮路69巷地勢低窪，雨水宣洩不及造成淹水，一度達膝蓋深度。記者徐白櫻／翻攝
縣府團隊勘查台東市區易淹水路段。圖／台東縣府提供
縣府團隊勘查台東市區易淹水路段。圖／台東縣府提供

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