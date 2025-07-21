台東豪大雨不斷 卓榮泰致電饒慶鈴：中央隨時支援

行政院長卓榮泰今天說，台東持續受颱風外圍環流影響、豪大雨不斷，他已致電台東縣長饒慶鈴了解防災整備情形，並請饒慶鈴與中央部會保持聯繫，內政部與交通部會隨時提供最即時支援。

受颱風外圍環流影響，台東南迴地區持續降下豪大雨，南橫公路下馬段（台20線168公里處）上午邊坡坍方，目前已搶通。

卓榮泰透過社群網站臉書（Facebook）表示，台東豪大雨不斷，太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉、金峰鄉今天都停班停課，台東鄉親要注意安全。

卓榮泰指出，稍早他已致電饒慶鈴了解防災整備情形，內政部與交通部會準備好隨時提供最即時支援，鐵、公路會在雨勢稍弱時加緊修復，他也請饒慶鈴與中央部會保持聯繫，共同做好防、救災工作。

此外，卓榮泰說，颱風丹娜絲在西部地區造成百年來罕見的嚴重影響，政府正盡全力加速復原工作，目前嘉南地區的災後重建以及通訊修復都在趕工中，他要求相關單位加速作業，讓民眾能夠早日恢復正常生活。