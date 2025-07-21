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影／水淹大腿寸步難行 台東洗腎嬤被熱心群眾抬上車就醫

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市一名七旬阿嬤想要出門洗腎，議員簡維國（右一）會同其他鄰居將阿嬤搬運移動，順利搭車去醫院洗腎。記者徐白櫻／翻攝
台東市一名七旬阿嬤想要出門洗腎，議員簡維國（右一）會同其他鄰居將阿嬤搬運移動，順利搭車去醫院洗腎。記者徐白櫻／翻攝

台東各地受颱風外圍環流影響，整晚大雨下不停，今早市區多地積淹水影響交通，台東市豐榮里一位女性長輩準備出門洗腎，因車輛無法進入住家，老阿嬤竟冒雨涉水，議員簡維國及里長施晧軒見狀，吆喝身旁壯丁協力將阿嬤抬上長照車，所幸過程順利。

台東縣議員簡維國與台東市豐榮里長施晧軒今早出門巡視淹水災情，兩人行至豐榮路69巷發現董家阿嬤竟然冒險涉水，準備走路去距離約30公尺的巷口長照車停放處，當時已經水深至大腿，兩人見狀立即邀集周圍3人合力搬運老阿嬤，最後讓她順利搭車去醫院洗腎。

施晧軒說，颱風已經連下3天大雨，今天淹水災情最嚴重，因為淹水因素，長照車無法進入長輩住處，所幸鄰居們合力相助，3人出力抬人、2人在旁撐傘，順利把阿嬤抬到路口搭車，「淹水淹成這樣，真的要設法改善」。

阿嬤 淹水 台東

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