台東市區多處積水 議員及里長抬洗腎阿嬤涉水上車
台東從昨夜開始雨勢未歇，截至上午台東市累積雨量170毫米，南王台9線等多處地方積水；台東市豐榮里淹水，民進黨縣議員簡維國、里長施皓軒及里民合力抬老婦涉水送上車前往洗腎。
根據中央氣象署資料，從今天凌晨至上午9時，台東市區累積雨量170毫米，氣象署持續對台東發布豪雨特報，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及土石流。
台東市包括台9線、更生北路十股、南王路段瞬間積水無法宣洩，黃泥水溢流路面，靠近台東市殯葬園區連航路同樣積水，路人掉落水溝，幸好路人及時救援。
「最擔心的事來了」，施皓軒告訴中央社記者，從昨天晚上看著雨勢不停，心裡就開始擔心「會不會淹水」，清晨豐榮里已有多處淹水，這3天來最嚴重的淹水，有些地方水深及膝，有阿嬤要出門洗腎，無法涉水，車輛也無法進入，還好有簡維國與鄰居們合力相助，把阿嬤抬到路口，順利送醫。
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