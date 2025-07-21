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影／南迴公路多處封路、封橋 民眾哀號「卡住超過3小時」
受颱風外圍環流影響，台東各地持續降雨，台9線南迴公路不斷傳出道路受阻災情，包括台9線405K大溪路段、417K大鳥路段及425K南興等路段陸續出現土石泥流，道路阻斷無法通行，排隊等待道路搶通的車輛綿延數公里，許多人被卡在車陣中動彈不得，無計可施，只能耐心等待道路搶通。
公路局南區養護工程分局指出，台9線405K+700（大溪路段)、台9線417K+900（大鳥路段）及台9線425K+100（南興路段）均出現土石泥流，造成道路阻斷無法通行，目前已調派機具進場搶修。
除這兩處比較大面積的土石泥流外，另在404+600、405+700也有泥流從邊坡流至路面。此外，台東縣大武鄉尚武朝庸橋（台9線420k+950）溪水暴漲，現場全線車道目前無法通行，可通行替代道路。
塞車民眾說，早上4點多出門，沿途大雨下不停，進入南迴公路發現沿途多處路面出現土石泥流，因道路無法通行，只能在車陣中等待道路搶通，被卡住時間超過3小時。
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