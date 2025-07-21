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南迴暴雨台9線2路段受阻 台東3鄉今天停班停課
受颱風外圍環流影響，南迴山區持續降雨，台9線405K大溪路段及台9線425K南興路段出現土石泥流，造成道路阻斷無法通行。台東縣府宣布，大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉今天停止上班上課。
公路局南區養護工程分局指出，台9線405K+700（大溪路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行，目前已調派機具進場搶修，預計7月21日上午10時恢復通車。台9線425K+100（南興路段）土石泥流造成道路阻斷無法通行，預計7月21日上午11時恢復通車。
台東縣府指出，根據中央氣象署資料，受颱風外圍環流影響，南迴地區豪大雨持續，易有災情發生，為顧及民眾出入安全考量，台東縣大武鄉今（21）日停止上班上課，請民眾注意坍方等災情，低窪地區請慎防積淹水。
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