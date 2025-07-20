薇帕雨炸花蓮 玉里52年首見慘重淹水

颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮兩天累計雨量就逾四百毫米，積淹水嚴重。鎮長龔文俊嘆，這是半世紀以來最嚴重災情，喊話中央，秀姑巒溪應從下游往上游疏濬，而不是只挖部分河道。第九河川分署回應，疏濬鎖定淤積較嚴重或匯流口等處優先，將有限經費用在刀口上。

「五十二年來從未發生這種情況。」龔文俊表示，富里鄉上游、卓溪鄉崙天及古風等地區水流匯集點在秀姑巒溪，一時之間來不及宣洩，導致低窪地區嚴重積淹水，近秀姑巒溪的中城國小農戶、周邊田地與魚塘變成汪洋。

其中玉里鎮源城、客城地區淹水尤其嚴重，有受災戶說，水溝加蓋「明溝變成暗溝」，導致土石堆積無法排水，釀淹水慘況，並質疑排水系統無法負荷降雨量。縣長徐榛蔚昨會勘，允諾提出對策，加快修復受災區。

龔文俊則要求第九河川分署重新思考整治方式，疏濬工程不應頭痛醫頭、腳痛醫腳，反易造成周邊地區積水，應從下游往上游推進。

第九河川分署副分署長陳世峰說，秀姑巒溪長達八十公里，經費有限須用在刀口上，疏濬無法從頭做到尾，工程單位會測量整條流域的大斷面，比較前幾年沖淤變化，評估哪些地方應優先疏濬。

豪大雨也造成玉里等地農損，農民望著倒伏稻穗嘆血本無歸；魚塭也損失慘重，魚被水帶走或游走，養殖戶欲哭無淚。另有豬舍淹水，西瓜、文旦柚難逃雨災，縣府與公所將進一步調查農損。

不只玉里，花蓮富里鄉近兩天累計雨量也達五二五毫米，轄內花七十四線、花七十六線及花八十線等鄉道邊坡嚴重坍方，道路交通中斷，崙天、明里及蚊子洞橋便道路基，因被溪水沖毀持續封閉，公所昨派遣機具搶災修復道路。

台東、高雄山區也持續下雨，南橫公路高雄至台東交通中斷。台二○線高雄勤和路段因荖濃溪水位暴漲，昨下午溪水溢淹至路面約一百公尺，復興里以上三部落道路阻斷，視水退情況決定何時恢復通行。另台二○線高雄梅山口至向陽路段，埡口路段有三處邊坡坍方，導致道路阻斷無法通行，公路局關山工務段派遣廠商前往清理，預計今下午三時搶通。