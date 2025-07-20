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基隆無形文資保存團體聚樂社一組演出 搭配走讀、講座呈現北管文化
基隆市文化觀光局今辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力，增進民眾對無形文資的認識，提升在地認同與永續保存文化共識。
「復古搖滾 藝曲鷄籠」今天下午在海洋廣場登場，邀請聚樂社一組、閩南第一樂團、三坑得意堂、和平島得義堂，與友團台北共樂軒、東港東津神樂演出，推廣基隆珍貴無形文化資產。
文化觀光局採「展演」與「推廣」雙主軸，規畫一系列活動，局長江亭玫表示，北管音樂作為台灣重要的傳統表演藝術之一，結合音樂、戲曲等文化元素，擁有深厚的歷史底蘊與豐富的表現形式，更是民間信仰與地方節慶的重要組成。
江亭玫說，除了透過今天安排各具特色的六組北管團體演出，讓民眾藉由欣賞演出，感受傳統藝術文化的魅力，另外規畫走讀導覽、傳藝北管體驗活動到專題講座等活動，期望透過多元創新形式，讓傳統藝術走入大眾生活，增進對北管音樂及傳統文化的認識。
文化觀光局今天推出兩場「走回百年時空-基隆三大廟與清官道」走讀導覽，帶領市民深入城市街區，實地認識北管的歷史文化場域。29日舉辦北管體驗活動，提供民眾親身操作北管樂器、了解傳統曲調的機會。8月16日邀請專家學者、保存者，共同解析北管藝術的發展脈絡與文化價值，從理論與實務兩面向出發，揭開本市獨有無形文資的神祕面紗。
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