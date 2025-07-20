快訊

重症醫學會理事長、長庚名醫高國晉於醫院辦公室倒地不起 享年59歲

瓊斯盃／中華藍退日本奪亞軍 賀家兄弟獲最佳五人

台中父抱1歲兒停機械車位…疑其他車主誤觸 摔落坑洞釀1死

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆無形文資保存團體聚樂社一組演出 搭配走讀、講座呈現北管文化

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化觀光局今在海洋廣場舉辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今在海洋廣場舉辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局今辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力，增進民眾對無形文資的認識，提升在地認同與永續保存文化共識。

「復古搖滾 藝曲鷄籠」今天下午在海洋廣場登場，邀請聚樂社一組、閩南第一樂團、三坑得意堂、和平島得義堂，與友團台北共樂軒、東港東津神樂演出，推廣基隆珍貴無形文化資產。

文化觀光局採「展演」與「推廣」雙主軸，規畫一系列活動，局長江亭玫表示，北管音樂作為台灣重要的傳統表演藝術之一，結合音樂、戲曲等文化元素，擁有深厚的歷史底蘊與豐富的表現形式，更是民間信仰與地方節慶的重要組成。

江亭玫說，除了透過今天安排各具特色的六組北管團體演出，讓民眾藉由欣賞演出，感受傳統藝術文化的魅力，另外規畫走讀導覽、傳藝北管體驗活動到專題講座等活動，期望透過多元創新形式，讓傳統藝術走入大眾生活，增進對北管音樂及傳統文化的認識。

文化觀光局今天推出兩場「走回百年時空-基隆三大廟與清官道」走讀導覽，帶領市民深入城市街區，實地認識北管的歷史文化場域。29日舉辦北管體驗活動，提供民眾親身操作北管樂器、了解傳統曲調的機會。8月16日邀請專家學者、保存者，共同解析北管藝術的發展脈絡與文化價值，從理論與實務兩面向出發，揭開本市獨有無形文資的神祕面紗。

基隆市文化觀光局今在海洋廣場舉辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今在海洋廣場舉辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今在海洋廣場舉辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今在海洋廣場舉辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今在海洋廣場舉辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今在海洋廣場舉辦「復古搖滾 藝曲鷄籠」活動，安排基隆在地無形文資保存團體聚樂社一組等六組團體，展現北管及什音音樂的豐富風貌與藝術魅力。圖／基市府提供

音樂 觀光局 基隆

延伸閱讀

罷團晚會領銜人喊「絕沛必勝」 林沛祥：反罷晚會23日登場

林沛祥號召民眾投不同意票 他：民進黨不顧民生只想鬥爭

朱立倫基隆抗罷免火力全開 批民進黨搞台獨「假反共會搞成真戰爭」

科技執法罰單收不停！基隆忠一路半年開出2萬張 駕駛怒：左轉像闖地雷

相關新聞

災民受困…薇帕颱風暴雨水淹稻田、魚塭、豬舍血本無歸 徐榛蔚急南下

薇帕颱風外圍環流帶來雨勢，花蓮南區各鄉鎮下起豪雨，玉里鎮、富里鄉道路積淹水與受損。其中玉里鎮源城、客城地區淹水嚴重，受災...

花蓮夏戀嘉年華舞台轉向180度引熱議 縣府揭原因

花蓮夏戀嘉年華將從23日登場，一連開唱6天，縣府考量過去舞台面向花蓮市區時，在舞台後方施放煙火視線都會被擋住，今年決定1...

宜蘭演藝廳3面式舞台上演「歌仔實境秀」 前台後場觀眾一次看

宜蘭演藝廳推出夏日宜劇場系列，首波劇場開箱由蘭陽戲劇團帶來「歌仔實境秀」，藉由演藝廳特殊三面式舞台設計，以幕前與幕後的即...

颱風薇帕豪雨量驚人2天超過400毫米 花蓮玉里鎮公所急安置居民

受到颱風薇帕外圍環流影響，截至今天上午，花蓮縣南區2天累積雨量超過400毫米，其中玉里鎮客城一帶淹水，源城水源路發生土石...

大雨不停 南橫台東海端路坍方交通中斷

薇帕颱風外圍環流影響，台東地區連夜大雨不停，今晨台20線台東縣海端鄉186公里（下馬路段）邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行...

基隆東勢街超速多 8月1日起照相取締

基隆市東勢街為往來基隆暖暖區、新北市平溪區交通要道，假日遊客車流量大，常有車輛超速，近年發生2起死亡車禍，居民擔憂用路安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。