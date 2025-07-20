AI歌手駐館 花蓮流行音樂AI實驗基地展新想像

一個關鍵字就能生成一首歌和MV，花蓮流行音樂AI實驗基地3月開館，吸引眾多遊客在此完成超過6000首AI共創歌曲，還有2名駐館AI歌手8月將推出首張專輯，展現AI時代新想像。

花蓮流行音樂AI實驗基地由文化部與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）合作，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾向媒體表示，這些體驗是要讓人知道「人工智慧沒那麼可怕」，民眾在此創作內容都是自由的，只要到官網就能查看創作歌曲，連商業運用也沒問題。

走進花蓮流行音樂AI實驗基地，只要透過掃碼與AI對話，輸入一段詞句，AI便能以此作為歌曲名稱，透過台灣人工智慧實驗室研發的語言模型FedGPT編寫歌曲，還有FedGPT內建的視覺語言模型會生成MV，並將成果即時播映於影像牆，由駐館AI歌手演唱。

杜奕瑾表示，花東因為原住民擁有許多獨特的聲音，過去也與原住民、在地歌手合作，許多團隊在此以AI共創音樂，他認為成果是成功的，且音樂人也喜愛這種方式，還可以直接在場地中與AI生成音樂共演、互動，在使用規範上也保障創作者，創造新的表演方式。

像是2名駐館AI歌手「洄佳」與「花瀾」8月將在實驗基地發表首張專輯「東care」，杜奕瑾表示，駐館歌手聲音訓練本身也是取自不同真人歌手，在取得授權後完成，當天還會有神秘嘉賓出現，一同與AI詮釋歌曲。