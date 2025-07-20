知本國家森林遊樂區21日開放 嘉明湖等步道仍封閉
颱風薇帕遠離，台東知本國家森林遊樂區與鯉魚山步道21日起開放，嘉明湖等步道仍待進一步確認路況，以及巡檢後才開放。
農業部林業及自然保育署台東分署今天公告，經災害檢修後，知本國家森林遊樂區及鯉魚山步道將於21日、週一恢復開放。
另外，嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段及利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道，仍須進一步確認路況及進行巡檢，仍維持暫停開放。
台東分署提醒民眾，近期因這次颱風外圍環流致使山區累積降雨量較大，且仍有發生大雨或局部豪雨機率，非必要建議避免前往山區活動，並隨時關注氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。
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