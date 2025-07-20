宜蘭演藝廳3面式舞台上演「歌仔實境秀」 前台後場觀眾一次看
宜蘭演藝廳推出夏日宜劇場系列，首波劇場開箱由蘭陽戲劇團帶來「歌仔實境秀」，藉由演藝廳特殊三面式舞台設計，以幕前與幕後的即時轉換為特色，讓觀眾近距離窺見歌仔戲前台與後場在演出當下的真實互動，感受產出一齣戲的不容易。
縣府文化局今天指出，演出由蘭陽戲劇團「歌仔未來・新秀登臺戲曲人才培育推廣計畫」所培訓的25位新秀共同演出，經過10天密集培訓，呈現樊江關選折「烽火情緣」、大拜壽選折「打金枝」、梁祝選折「草橋結拜」、「花園訴情」、天地情選折「斷橋」與「打城」等6齣經典折子戲。
文化局說，一場戲劇的呈現不只前場觀眾光環，後場配合支持功不可沒，才能讓演員完美演出，這次實境秀不僅欣賞到演員的精彩演繹，更看到燈光師、化妝師、樂師等幕後職人的專業分工，不一樣的歌仔戲真實呈現。
在歌仔戲實境秀後，7月27日「我們宜家在劇場」工作坊、7月31日「宜日表演者」工作坊將各帶來2場實境秀，讓觀眾體驗舞者劇場的工作實況，可至宜蘭演藝廳臉書粉絲查詢報名資訊；夏日宜劇場3檔優質戲劇節目，民眾可至粉絲專頁查詢或OPENTIX兩廳院文化生活售票網購票。
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