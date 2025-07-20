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災民受困…薇帕颱風暴雨水淹稻田、魚塭、豬舍血本無歸 徐榛蔚急南下

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
薇帕颱風外圍環流帶來雨勢，縣長徐榛蔚（前排右）立即啟動南區災損會勘。圖／翻攝徐榛蔚臉書
薇帕颱風外圍環流帶來雨勢，縣長徐榛蔚（前排右）立即啟動南區災損會勘。圖／翻攝徐榛蔚臉書

薇帕颱風外圍環流帶來雨勢，花蓮南區各鄉鎮下起豪雨，玉里鎮、富里鄉道路積淹水與受損。其中玉里鎮源城、客城地區淹水嚴重，受災戶認為，水溝過去被加蓋，導致土石堆積無法排水；也懷疑排水系統不堪降雨量，縣長徐榛蔚今天南下會勘，將制定計畫加快修復受災區。

玉里鎮公所表示，過去源城里20至22鄰每遇到大雨就淹水，當地居民認為，以前的水溝被加蓋「明溝變成暗溝」，只要土石等雜物被沖往水溝裡，非常容易堵塞，下雨後造成水無法排出去，進而導致淹水的慘況。至於客城地區很少淹水，這次雨量太大超過玉里鎮排水系統負荷量，滿水位溢出來。

這次豪大雨造成許多農損，包括稻田與魚塭，有些農民還沒來得及收割稻子，看到稻穀倒伏只能感嘆「血本無歸」；魚塭更是損失慘重，大雨來淹水，魚都被水帶走或游走，大家都欲哭無淚。另還有豬舍也有淹水，西瓜、文旦柚都有受到影響，縣府與公所將進一步調查農損情況。

鎮公所指出，這兩天累積雨量超過400毫米，經過這次淹水，災民希望能重新檢視水溝排水功能，以及排水系統是否需要更新或重新整治，否則接下來還有颱風可能來襲，不能再讓淹水意外發生。

富里鄉兩天累計雨量高達525毫米，以致轄內花74線、花76線及花80線等鄉道邊坡嚴重坍方造成道路交通中斷，崙天、明里及蚊子洞橋便道路基，因被溪水沖毀持續封閉，所幸今天雨勢稍為緩和，鄉公所已派遣機具搶災修復道路。

富里鄉公所表示，花76線是邊坡大面積崩塌滑落，長約40公尺、寬約12公尺路面被土石流淹蓋無法通行，富里鄉公所今天已經加派機具挺入搶修，預計需要1天半的時間才會搶通，裡面還有4至5戶民眾受困其中，會持續關注食物有無缺乏。

縣長徐榛蔚立即啟動南區災損會勘，今天前往賽谷溪、卓富大橋、花74線、玉里源城、富里羅山等11處受損地點，表示將立即確認災損，制定計畫、加快修復腳步，務求盡速恢復鄉親往日生活。

受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮富里鄉道花74線邊坡出現嚴重坍方，道路中斷。圖／富里鄉公所提供
受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮富里鄉道花74線邊坡出現嚴重坍方，道路中斷。圖／富里鄉公所提供
薇帕颱風外圍環流帶來雨勢，其中玉里鎮源城、客城地區淹水嚴重。圖／玉里鎮公所提供
薇帕颱風外圍環流帶來雨勢，其中玉里鎮源城、客城地區淹水嚴重。圖／玉里鎮公所提供
受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮富里鄉崙天大橋便道路基遭溪水掏空封閉。圖／富里鄉公所提供
受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮富里鄉崙天大橋便道路基遭溪水掏空封閉。圖／富里鄉公所提供
受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮富里鄉明里大橋便道路基遭溪水掏空封閉。圖／富里鄉公所提供
受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮富里鄉明里大橋便道路基遭溪水掏空封閉。圖／富里鄉公所提供
受豪雨影響，秀姑巒溪水位高漲淹沒高寮便道，今天水位稍退去後發現高寮便道兩側引道已毀損，持續封閉。圖／玉里鎮公所提供
受豪雨影響，秀姑巒溪水位高漲淹沒高寮便道，今天水位稍退去後發現高寮便道兩側引道已毀損，持續封閉。圖／玉里鎮公所提供

雨量 淹水 富里

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