花蓮夏戀嘉年華舞台轉向180度引熱議 縣府揭原因

花蓮夏戀嘉年華將從23日登場，一連開唱6天，縣府考量過去舞台面向花蓮市區時，在舞台後方施放煙火視線都會被擋住，今年決定180度調整舞台方向，改成面向太平洋公園，讓大家聽完歌曲後，轉身就能欣賞煙火秀。

廠商近日在東大門廣場搭建夏戀嘉年華活動舞台，有民眾發現今年舞台方向與往年不同，從原本面向花蓮市區改成面向太平洋公園，引起在地人熱議。

縣府觀光處長余明勲表示，今年改變舞台方向主要考量舞台體積較龐大，過去活動開幕與結束施放煙火時，大部分民眾視野都會被舞台遮擋，縣府接獲民眾反映後決定改變舞台方向；煙火預計施放時間點為第一天開幕、第5天與第6天，屆時大家聽完歌後，回頭就能看到絢爛的煙火秀。

另外在活動期間，東大門廣場周邊道路晚間6時至10時30分有交通管制，包含中山路至福建街口、重慶路口、花崗街口、北濱街口，福町路、福建街、廣東街等路段禁止車輛通行，民眾可至花蓮夏戀華官方網站查詢市區公車行駛時間及停車資訊。

夏戀嘉年華23日至28日將在花蓮市東大門廣場登場，演出陣容包括剛得金曲獎最佳樂團TRASH、以及麋先生、美秀集團、潘越雲、施孝榮、告五人、婁峻碩、玖壹壹、高爾宣、韋禮安、羅志祥、白安、鼓鼓等歌手，預計吸引許多歌迷前往追星。