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颱風薇帕豪雨量驚人2天超過400毫米 花蓮玉里鎮公所急安置居民

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區2天累積雨量超過400毫米，其中玉里鎮客城一帶淹水，重要便道封閉。圖／玉里鎮公所提供
受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區2天累積雨量超過400毫米，其中玉里鎮客城一帶淹水，重要便道封閉。圖／玉里鎮公所提供

受到颱風薇帕外圍環流影響，截至今天上午，花蓮縣南區2天累積雨量超過400毫米，其中玉里鎮客城一帶淹水，源城水源路發生土石流，重要便道封閉。鎮公所昨天深夜11時，將東豐里10人安置於藝文中心收容所，源城里有4人安置客棧，其餘民眾依親住宿。

中央氣象署發布豪雨特報，因輕度颱風薇帕外圍雲系及低壓帶，易有短延時強降雨，今天花蓮縣與其他地區仍有局部大雨或豪雨的發生機率。另依經濟部水利署監測資料顯示，玉里鎮24小時累積雨量達到193.5毫米。

玉里鎮公所指出，昨天雨勢變大，源城里發生土石流，公所團隊機具立即進駐，但因雨勢大水流湍急，直到晚間7時開始清除土石，搶通道路讓民眾出入。由於潛勢溪流黃色警戒，公所立即通知各里於預防性撤離，部分高危險區域則實施強制撤離。

鎮長龔文俊說，這次颱風的影響從氣象署預報水情資訊中得知可能造成危害，雖於18日展開預防作業，但連日的雨勢超過玉里地區的排水能量，客城地區淹水，部分區域家庭排水倒灌，鎮公所將持續掌控所有災情，希望大家保護好自身安全，現雨勢已趨緩，積水已退，搶災工作不停歇。

玉里鎮公所表示，昨天玉長便道引道被部分沖毀而封閉、高寮便道因水位達到橋面實施預警性封閉，日間陸續傳出各地災情，公所團隊自昨天清晨5時許即開始持續監控各處災害狀況，並於8時開設二級緊急應變中心，鎮長親自巡視鎮內各處，並指示團隊因應作為，務求受災減輕。

颱風薇帕外圍環流帶來豪雨，花蓮玉里鎮客城一帶淹水，鎮公所緊急將東豐里10人安置於藝文中心收容所，源城里有4人安置客棧。圖／玉里鎮公所提供
颱風薇帕外圍環流帶來豪雨，花蓮玉里鎮客城一帶淹水，鎮公所緊急將東豐里10人安置於藝文中心收容所，源城里有4人安置客棧。圖／玉里鎮公所提供
受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區2天累積雨量超過400毫米，其中玉里鎮客城一帶淹水，源城水源路發生土石流。圖／玉里鎮公所提供
受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區2天累積雨量超過400毫米，其中玉里鎮客城一帶淹水，源城水源路發生土石流。圖／玉里鎮公所提供

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