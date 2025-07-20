基隆東勢街超速多 8月1日起照相取締

基隆市東勢街為往來基隆暖暖區、新北市平溪區交通要道，假日遊客車流量大，常有車輛超速，近年發生2起死亡車禍，居民擔憂用路安全。警方規畫增設超速固定桿拍照，8月1日起執法取締，雙向車道速限50公里。

交通隊去年8月邀集暖暖區民代表及市府相關單位完成勘查評估後，在東勢街47-3號旁來福宮附近設置取締超速違規固定桿，以遏止違規超速行為、減少事故發生，確保當地居民及用路人行車安全。

當地居民表示，東勢街雙向往來車流量很大，平時車速多半開很快，尤其晚上飆車噪音嚴重擾民，附近社區多，民眾過馬路與車爭道，險象環生，多處巷口成危險路口。

議員連恩典說，接獲很多社區居民反映，晚間汽機車噪音非常嚴重，有的是改裝排氣管有的是飆車，讓居民夜不成眠，盼測速取締能有阻嚇效果減速，還居民安寧。

交通隊指出，設超速固定桿有助強化暖暖區交通安全防線，已完工驗收，7月8日起為宣導期，8月1日零時起正式執法取締，偵測範圍涵蓋雙向車道、速限50公里，違者將依道路交通管理處罰條例第40條規定，處1200元以上2400元以下罰鍰。