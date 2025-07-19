友善育兒 台東首座整合性的兒少家庭福利館今啟用

因應少子化挑戰、實現友善育兒城市願景，台東首座整合性的兒少家庭福利館於今啟用。縣長饒慶鈴表示，兒少家庭福利館不僅整合各項兒少相關資源，更結合托育、早療、親子互動及社會福利資源整合等功能，期盼成為家庭育兒最有力的後盾。

今日啟用的兒少家庭福利館位於市區更生北路69號，活動由幼兒園精彩表演及寶寶爬行比賽揭開序幕，並規畫樓層導覽及闖關活動，讓民眾了解各項服務設施與功能。

饒慶鈴提到，縣內目前兒少人口數約3萬人，占全縣總人口數的14%，為整合兒少相關資源，提供更完整的家庭福利服務及品質，縣府投入超過1.1億元興建，設置社福中心、托嬰中心、親子館及早期療育通報個管中心等，為兒少家庭打造專屬的福利館、減輕育兒負擔，並為兒童提供更豐富的學習成長資源。